Ernst-Abbe-Gymnasium: Berliner Polizei unterbindet Demo vor Neuköllner Schule

Nach einer Schlägerei an einer Schule versammelten sich mehrere Personen zu einer pro-palästinensischen Demo. Die Polizei schritt ein.

Mehrere Dutzend Personen versammelten sich am Mittwoch vor der Ernst-Abbe-Schule in Neukölln zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Die Versammlung wurde von der Polizei aufgelöst, da sie im Vorfeld verboten worden war.

Berlin. Die Polizei Berlin hat eine Demonstration vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln verboten. Circa 60 Personen waren zur Demo gekommen, unter ihnen Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern. Die Polizei musste mit 150 Einsatzkräften gegen die aufgeheizte Atmosphäre angehen.

Ernst-Abbe-Gymnasium: Auseinandersetzung zwischen Schüler und Lehrer

An dem Ernst-Abbe-Gymnasium in der Sonnenallee war am Montag ein Schüler mit einer Palästina-Fahne erschienen, woraufhin es eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einem Lehrer gab. Die für Mittwochvormittag geplante Demonstration ging von den Eltern aus. Die Berliner Polizei hat Sicherheitsbedenken.

Auch eine für den Mittwochnachmittag geplante palästinensische Demonstrationen war von der Polizei verboten worden, weil sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstelle. Dabei gehe es um die aktuelle Lage im Nahen Osten und Straftaten bei ähnlichen früheren Demonstrationen. Am Samstag hatte das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun den Angriff auf Israel auf einer Straße in Neukölln gefeiert. (mit dpa)