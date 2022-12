Neukölln: Lärm-Hotspot Schillerkiez: Zu laut um zu schlafen

Berlin. Berlin schläft nie - nach diesem Motto lebt die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist ihr lautes und pulsierendes Nachtleben, das einerseits Touristinnen und Touristen anzieht, andererseits Anwohnerinnen und Anwohner frustriert. Ein Clinch ist vorprogrammiert.

Besonders der Schillerkiez mit dem einladenden Herrfurthplatz und dem Tempelhofer Feld entwickelte sich in den letzten Jahren zum Lärm-Hotspot: Konzerte in der Hasenheide, Baustellen im Kiez und Touris mit Bier und Bluetooth-Box auf der Straße oder in den vielen neuen Bars und Restaurants lassen Anwohner nicht mehr ruhig schlafen: „Wir haben hier extreme Belastungen”, sagte ein Anwohner kürzlich bei einem digitalen Treffen zum Thema Lärm im Schillerkiez.

Schalluntersuchung im Schillerkiez: Es ist zu laut

Um sich einen Überblick über die derzeitige Lärmbelästigung im Schillerkiez zu verschaffen, wurde im Rahmen des Förderprogramms „Lebendiges Quartier Schillerpromenade” eine Schalluntersuchung in Auftrag gegeben. Dabei wurde der Schallpegel jeweils für eine Stunde von 22 bis 23 Uhr an ausgewählten Stellen gemessen.

Nun liegt das Gutachten, erstellt durch das Akustikbüro K5 GmbH, vor. Kurz gefasst: Es ist zu laut im Schillerkiez. Die gemessenen Pegel überschreiten die Richtwerte um etwa 15 bis 22 Dezibel. Dies dürfte für die meisten Anwohner keine Überraschung sein, denn Lärm gehört zu den häufigsten Gründen für Meldungen beim Ordnungsamt: Insgesamt 67.712 Meldungen liegen diesem Beschwerdegrund vor.

Menschen sitzen beim Flughafen Tempelhof im Tempelhofer Feld. Wie in der Hasenheide finden auch dort Konzerte statt.

Foto: Helen Ahmad / dpa

Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich hilflos

Viele Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich hilflos und bemängeln fehlendes Interesse und Entgegenkommen vonseiten der Politik. „Ich habe einen Anspruch darauf, ruhig schlafen zu können. Einige sind schon weggezogen, aber ich will hier gern wohnen bleiben”, sagt eine Anwohnerin aus der Okerstraße. Wo sollte sie auch hinziehen, Wohnungen fände man sowieso keine in Neukölln und auf die Verwaltung, die einen eigentlich schützen sollte, könne man sich auch nicht mehr verlassen.

Man habe sich schon viele Male bei Ordnungsamt und Polizei gemeldet, oft sei aber nichts passiert. Auch zum Ende der Veranstaltung gehen Bewohner eher enttäuscht aus der Sitzung: Sie hätten sich konkrete Vorschläge gewünscht. Welche konkreten Handlungen laus dem Gutachten folgen, steht noch in den Sternen.

„Das Dilemma ist, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt.”

„Das Dilemma ist, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt. Man muss gucken, wie man das alles vereinen kann”, sagt Klara Schmidt vom Stadtentwicklungsamt und weist damit auf ein grundlegendes Problem hin. Einerseits der berechtigte Bedarf an Ruhe für die Anwohner, andererseits der Wunsch, mehr öffentliche Aufenthaltsorte zu schaffen, die dann auch mit Lärm einhergehen. Das Nachtleben gehört nun einmal auch zu Berlin, deshalb muss man Kompromisse finden, mit denen alle leben könnten.

Der Herrfurthplatz ist leer und ruhig. Das sieht in sommerlichen Abendstunden allerdings anders aus.

Foto: Victoria Atanasov

Mit einer Kampagne sensibilisieren

Es gibt bereits Ansätze, die man ausprobiert hat und gut ankommen. So gibt es seit 2014 beispielsweise das in Friedrichshain-Kreuzberg begonnene Projekt Fairkiez, das mit Informationsmaterial wie Postkarten unter anderem auch zum Thema Lärm sensibilisiert. Die Nachfrage ist groß, so Faye Preusse von der Wirtschaftsförderung.

Auch ein Fairkiez-Knigge wurde entwickelt und liegt an verschiedenen Stellen in betroffenen Stadtteilen aus: Für die neuen Auflage wurde auch das Schillerkiez aufgenommen. Weil es so gut läuft, soll das Projekt auch auf die Bezirke Lichtenberg, Köpenick und Pankow ausgeweitet werden.

Ausgefallene Ideen: Ein Beschwerdetelefon auf dem Herrfurthplatz

Schön und gut, aber das reicht bei weitem nicht, so eine Anwohnerin: „Das Problem sind Touristen, die sich in den Spätis mit Alkohol versorgen und sich auf den Freiflächen niederlassen. Diese erreicht man nicht durch die Fair-Kiez-Kampagne.”

Auch die ausgefallene Idee, ein Telefon auf dem Platz zu installieren, bei dem Bewohner anrufen können, wenn die Leute mal über die Strenge schlagen, scheint eher abwegig und wird von den Bewohnern abgelehnt. Was solle das bringen, wenn auf dem Herrfurthplatz dann niemand rangeht? Wie wäre es stattdessen mit einem Verbot für Bluetooth-Boxen ab 22 Uhr in der Öffentlichkeit?

Ein Luftbild zeigt die Schillerpromenade mit Umgebung.

Foto: Wirtschaftsatlas Berlin / BPWT

Schillerkiez ist 10 Jahre Fördergebiet

Umweltstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) erinnert daran, dass dies erst der Auftakt sei, um in weiteren Gesprächen gemeinsam Lösungen zu finden: „Ich wünsche mir, dass das der Beginn eines Reflektionsprozesses ist. Von uns hat noch niemand den Stein der Weisen gefunden”. Deshalb lädt er die Leute zum Dialog ein und hofft auf positive Auswirkungen, die man dann auch auf andere Kieze übertragen kann.

Es ist auch noch etwas Zeit, sich intensiv mit dem Schillerkiez zu beschäftigen: Denn seit Oktober 2019 ist es Teil des Fördergebiets im Rahmen des Förderprogramms “Lebendige Zentren und Quartiere”, finanziert durch Bund und Länder. Die Laufzeit beträgt etwa 10 Jahre. Auch das Schallgutachten ist eine der Maßnahmen des Programms.

Weitere Maßnahmen im Fördergebiet Schillerkiez: