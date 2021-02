Remmo-Villa in Neukölln: Vom Clan-Haus zum Jugendzentrum

Der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke will Bewohner einer beschlagnahmten Immobilie vor die Tür setzen. Das ist nicht so leicht.

Berlin. Ginge es nach dem Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU), dann würde aus dem Clan-Haus in Alt-Buckow bald ein Jugendzentrum werden. Einen entsprechenden Antrag will die CDU-Fraktion in die Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung einbringen. „Gerade in Buckow benötigen wir ganz dringend entsprechende Räume“, begründete Liecke seinen Vorstoß.