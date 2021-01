Kiez trauert um verstorbenen obdachlosen Musiker

Berlin. Am 8. Januar ist in der Herrfurthstraße der obdachlose Musiker Markus gestorben. Unter diesem Namen kannten ihn die Menschen aus der Gegend. Der Kiez trauert, hat seit einer Gedenkfeier am Sonntag Kerzen aufgestellt, um an einen jungen Mann zu erinnern, der, obwohl ihn viele mochten, allein auf der Straße gestorben ist.

Zum Sozialpsychiatrischen Dienst hatte Markus, der eigentlich Marco Reckinger heißt, immer wieder Kontakt, denn psychisch ging es ihm nicht gut. Mehrfach wurde von Nachbarn der Notdienst gerufen. "Der letzte Eintrag in der Akte ist vom 18. November 2020", lässt Hannes Rehfeld vom Gesundheitsamt wissen. "An diesem Tag teilte der Sozialpsychiatrische Dienst dem Amtsgericht mit, dass der Aufenthaltsort des Herrn R. unbekannt ist."





Zwar wurden bei Markus Erkrankungen aus dem sogenannten schizophrenen Formenkreis festgestellt, doch er war keine Gefahr für sich oder seine Umwelt. Genau das war die Schwierigkeit: Zwingen, sich helfen zu lassen, konnte man ihn nicht.





Die Anwohnerin Julia V. teilt in einem Blog ihre Erinnerungen an den früh Verstorbenen: "In den vergangenen drei Jahren waren Markus' Rufe Teil des Alltags meiner Familie", schreibt sie. Diese legten sich ebenso unter Zoom-Konferenzen wie Gutenachtgeschichten für ihre Kinder. Man habe sich gegrüßt, die Kinder mochten ihn. Eine ältere Nachbarin nannte ihn "unser Penner da unten", eine Koexistenz, an die sich die Menschen aus dem Kiez gewöhnt hatten.





Als Markus in den letzten Wochen krank wurde, überlegte Julia V., wie man helfen könnte. Eine Behausung mit Crowdfunding finanzieren? Doch: "Nur Geld oder ein Ort zum leben hätten nicht ausgereicht." Der junge Mann wurde zwar durch die Obdachlosenhilfe und den Sozialpsychiatrischen Dienst betreut, aber nur kurzfristig. Pläne, ihm eine Wohnung zu besorgen, scheiterten, weil Markus nicht zu Treffen erschien. Unterstützung organisieren ohne jede Struktur- nahezu unmöglich. "Berlin verurteilt dich nicht, aber es fängt dich auch nicht auf, wenn du strauchelst", schreibt Julia V, der die Ereignisse nahegehen. Markus' Tod ist ein Mahnmal.