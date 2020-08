Corona-Partys in Berlin werden als Kundgebung getarnt

Es sind unglaubliche Szenen, die sich Woche für Woche in der Neuköllner Hasenheide abspielen. Während die Corona-Infektionszahlen unverändert hoch sind, treffen sich Hunderte Jugendliche zu Techno-Partys. Sie feiern mit freiem Oberkörper und ohne Mundschutz zu wummernden Bässen. Die Veranstaltung, die das nächste Mal am 29. August stattfinden soll, ist sogar als Kundgebung bei der Versammlungsbehörde angemeldet.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) ist entsetzt und sagte der Berliner Morgenpost: „Das ist ein absolutes No-Go. Da hat sich eine Szene etabliert. Das geht gar nicht“. Zum einen würden durch die regelmäßigen Partys die Parks zerstört, und zum anderen habe man immer noch eine Pandemie. „Dieses Verhalten ist absolut rücksichtslos“, so Hikel weiter.

Der Neuköllner Bezirksbürgermeister plädiert dafür, Flächen zu suchen, an denen Veranstaltungen unter Auflagen stattfinden können. „Ich kann die jungen Menschen durchaus verstehen. Aber Parks sind der falsche Ort“, sagte Hikel. Als mögliche Fläche für Freiluftveranstaltungen käme etwa das Rollfeld vor den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof infrage. Aber solang angemeldete Kundgebungen in der Hasenheide stattfinden dürfen, seien dem Bezirk die Hände gebunden, sagte Hikel.

Corona-Party in der Hasenheide nennt sich „Dance-Demo“

Die Kundgebung trägt den Titel „Dance-Demo. Für die Anerkennung der Freien Tanzszene Berlins als vitaler Beitrag zur Volksgesundheit in der herausfordernden Zeit von Covid-19 und des Klimawandels“. Auf Aufnahmen, die der Berliner Morgenpost vorliegen, ist zu sehen, wie ein Schild am Rand der Tanzfläche steht. Darauf wird gebeten, keinen Alkohol oder Drogen zu konsumieren, Fotos und Videos zu unterlassen und keine Handygespräche zu führen.

Mitarbeiter der Ordnungsamtes sagten der Berliner Morgenpost, dass man mittlerweile jede Woche in der Hasenheide Müllberge beseitigen müsse. Zudem würden sich die Beschwerden von Anwohnern massiv häufen.

Höhepunkt war bislang eine Party Ende Juli. Damals kamen dort 3000 Menschen zusammen. Die Polizei löste das Fest auf. Anfang August feierten 200 Menschen mit DJ und Musikanlage. Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, auf Masken verzichtet. Gegen drei Uhr erschien die Polizei, beendete die Party und beschlagnahmte einen Lautsprecher.

Polizei schickt regelmäßig Streifen auch zu anderen Partylocations

Neben der Hasenheide sind auch zahlreiche weitere Orte in Berlin bekannt, an denen Partys stattfinden, etwa am Park am Gleisdreieck, in der Wuhlheide, im Viktoriapark, in Mitte im Weinbergspark, im Monbijoupark und im James-Simon-Park. Man wisse um diese Orte und schicke regelmäßig Streifen, heißt es von der Polizei. Wegen der schieren Größe Berlins und der Vielzahl von großen und wechselnden Partylocations könne man nicht alle immer überwachen, heißt es weiter.

Der Senat hatte bereits vor einigen Wochen die Bezirke aufgefordert, öffentliche Freiflächen für legale Partys mit entsprechenden Hygienekonzepten zu benennen. Die Dikussionen dazu dauern noch immer an.

