Bürgermeister und Schulleiterin reden über Clankriminalität

Berlin. Die SPD in Neukölln lädt am heutigen Dienstag zu einer Podiumsdiskussion über Clankriminalität ein. Die Veranstaltung findet 19 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule am Efeuweg 34 statt.

Auf dem Podium sitzen der Bezirksbürgermeister Martin Hikel, die Leiterin der Schule in der Köllnischen Heide, Astrid-Sabine Busse, der Publizist und Islamwissenschaftler Ralph Ghadban, der SPD-Innenexperte Tom Schreiber und Thomas Spaniel von der Gewerkschaft der Polizei. „Nur mit einer Null-Toleranz-Strategie kann der Rechtsstaat auf lange Sicht gegen kriminelle Clans die Oberhand behalten und gleiches Recht für alle durchsetzen. Das müssen besonders Kinder und Jugendliche schon früh lernen. Wir müssen besser organisiert sein als die organisierte Kriminalität“, sagte Hikel vorab.

( ad )