Wohin in den Ferien? Unsere Tipps für die Herbstferien in Berlin-Mitte

Berlin. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Heißt also, Schulranzen in die Ecke; was Spaß macht, hat Vorrang. Wer nicht gerade mit den Eltern dem Sommer hinterher in den Urlaub fährt, auf den muss längst keine Langeweile warten. In der Hauptstadt werden etliche Ferien-Angebote unterbreitet. Hier ist eine Auswahl aus Berlin-Mitte.

Bis einen Tag nach den Ferien (5.11.) hat der Kletterpark und Hochseilgarten „MountMitte“ noch geöffnet. Danach wird wetterbedingt pausiert. Auf drei Ebenen gibt es Parcours mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Es wartet zudem eine Riesenschaukel und der sogenannte „Skyfall“. Ein Sprung aus 13 Metern Höhe. Laut Veranstaltern kann bei jedem Wetter geklettert werden. Sollte es einmal zu gefährlich sein, um sich in luftige Höhe zu begeben, wird dies auf der Internetseite kommuniziert.

„MountMitte“, Caroline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin, Preise: Kinder bis zwölf Jahre zahlen 20 Euro, Jugendliche 23 und Erwachsene 26 Euro, geöffnet ist dienstags bis donnerstags, 11 bis 20 Uhr

Im Rahmen seines Ferienprogramms bietet das Deutsche Historische Museum vom 23. Oktober bis 4. November Führungen für Kinder und Familien durch die aktuelle Ausstellung „Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland” an. Jeden Dienstag 14 Uhr, Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 14 Uhr finden die Kinderführungen unter dem Titel „Warte nicht mit deinem Mut“ statt. Kindern ab acht Jahren wird mit Musikinstrumenten oder Plattencovern von Biermanns Biografie erzählt.

Deutsches Historisches Museum, Pei-Bau, Hinter dem Gießhaus 3, 10117 Berlin, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, Eintritt zur Biermann-Ausstellung bis 18 Jahren frei, sonst sieben Euro, ermäßigt 3,50 Euro

Oktober ist „Kinderkulturmonat“ in Berlin. Über die gesamte Stadt verteilt, werden in kulturellen Einrichtungen Angebote für Kinder unterbreitet. Auch während der Herbstferien warten noch einige kostenlose Programmpunkte. Unter anderem im Tränenpalast nahe der Friedrichstraße (28.10., 10 Uhr). Dort wird erklärt, was ein West-Paket ist und wie es sich mit der Berliner Mauer lebte. Zum Teil sind Anmeldungen erforderlich, aber nur noch wenige Plätze verfügbar. Das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.kinderkulturmonat.de.

Tränenpalast, Am Reichstagsufer 17, 10117 Berlin, geöffnet dienstags bis freitags 9 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Der Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums in Berlin-Mitte.

Foto: Werner Mahler / Werner Mahler/OSTKREUZ

Wie wärs denn mit Theater in den Ferien? Das „Atze Musiktheater“ im Wedding gibt nahezu an jedem Ferientag eine Vorstellung. Darunter sind Stücke wie „Oh, wie schön ist Panama“ oder „Emil und Detektive“. Die Inszenierungen sollen ihren Besucherinnen und Besuchern „den Rücken stärken“, wie das Theater-Team auf seiner Webseite schreibt.

„Atze Musiktheater“, Luxemburger Straße 20, 13353 Berlin, Tickets unter 030 817 991 88, tickets@atzeberlin.de oder unter www.atzeberlin.de, Karten ab 7,50 Euro pro Person

Im Labyrinth Kindermuseum im Wedding steht alles im Zeichen der Pilze. Vom 21. Oktober bis 5. November warten viele spannende Angebote zu den Waldbewohnern. Unter dem Motto „Pilze, Pilze! Gut vernetzte Superstars“. Kinder sind dazu aufgerufen, gemeinsam aus Upcycling-Produkten einen Pilzwald wachsen zu lassen. An den Wochenenden entstehen kleine Wälder im Glas, für die jeder Besucher und jede Besucherin ein eigenes Schraubglas mitbringen kann. Bei einem Workshop am 27. Oktober zeigen Wissenschaftler, wie sich aus Pilzen sogar Häuser bauen lassen. Im Eintrittspreis enthalten ist der Besuch der Ausstellung „Natürlich heute! Mitmachen für morgen“ und das Ferienprogramm. Alle Infos sind unter www.labyrinth-kindermuseum.de zu finden.

Labyrinth Kindermuseum, Osloer Straße 12, 13359 Berlin, geöffnet während der Herbstferien (21. 10. bis 5.11.), Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, 31.10., 10 bis 19 Uhr

