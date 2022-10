Naturkundemuseum Berlin: Klimaaktivisten der "Letzten Generation" kleben sich an Dinosaurierskelett

Zwei Mitglieder der „Letzten Generation klebten sich am Sonntagmittag im Berliner Naturkundemuseum an ein Dinosaurierskelett.

Berlin. Erst waren es Straßen, dann Kunstwerke, und jetzt sind offensichtlich die Giganten der Urzeit an der Reihe. Am Sonntag haben sich Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ im Berliner Naturkundemuseum an einem Dinosaurierskelett festgeklebt. Man habe sich an den 60 Millionen Jahre alten Knochen befestigt, „weil der Klima-Kurs der Bundesregierung das Leben aller Menschen bedroht“, wie es in einer Mitteilung der Gruppe heißt.

Das Ziel sei dabei nicht willkürlich gewählt worden. „So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können“, heißt es weiter. Man müsse jetzt handeln, damit die Menschheit nicht auch aussterbe.

Nach Angaben der „Letzten Generation“ fand die Aktion um 13.30 Uhr „zur besten Besuchszeit“ des Museums statt. Die Berliner Polizei wurde in das Haus an der Invalidenstraße in Mitte gerufen. Man mache sich jetzt erst einmal ein Bild, sagte eine Sprecherin.

