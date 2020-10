Die Komische Oper bekommt einen Anbau an der Glinkastraße

Berlin. Der Realisierungswettbewerb für die Erweiterung, den Umbau und die Erneuerung der Komischen Oper ist entschieden. Nach dem Siegerentwurf des Büros Kadawittfeldarchitektur aus Aachen soll das Opernhaus an der Ecke Behrenstraße und Glinkastraße in Mitte zukunftsfähig gemacht werden. „Das Büro hat die herausfordernde Aufgabe brillant gemeistert“, sagte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, die den prämierten Entwurf am Dienstag gemeinsam mit Intendant Barrie Kosky präsentierte.

Baukosten von mindestens 227 Millionen Euro

Der auf mindestens 227 Millionen Euro veranschlagte Umbau soll 2023 beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. In der Zeit soll das Ensemble in das Schiller Theater ziehen und auch an anderen Orten der Stadt spielen. Der bauliche und technische Zustand entspricht schon lange nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Kulturbetrieb, hieß es in der Ausschreibung.

Neben der Erneuerung der Bühnentechnik ist auch eine Klimaanlage notwendig. Zu dem Projekt gehört auch der Neubau eines Gebäudes auf einem bislang unbebauten Grundstück an der Glinkastraße. In dem Neubau direkt an der Straße Unter den Linden sollen neben Probensälen und Büros eine öffentlich zugängliche Kantine, eine Vorverkaufskasse, Workshopräume sowie eine öffentliche Dachterrasse entstehen.

Geschichte des Hauses soll sichtbar werden

Die Architekten hatten ferner die Aufgabe, nach den Vorgaben des Denkmalschutzes die wechselvolle Geschichte des Gebäudes sichtbar zu machen. So soll der Saal des einstigen Metropoltheaters aus dem Jahr 1892, der den Krieg überstanden hat, behutsam saniert werden. Die neuen Foyers und die moderne Fassade des Hauses aus den 1960er Jahren sollen in den Originalzustand zurückversetzt werden. Der Neubau an der Glinkastraße soll dagegen für das 21. Jahrhunderts stehen.