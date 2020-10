Der Umbau der Komischen Oper macht Hoffnung

Gerade in Corona-Zeiten ist das Bauvorhaben wichtig, meint Isabell Jürgens.

Berlin und seine Großbauvorhaben sind ein Thema, bei dem sehr schnell schlechte Stimmung aufkommt. Man erinnere sich nur an die Generalsanierung und den Umbau der Staatsoper Unter den Linden. Die dauerte vier Jahre länger als geplant und kostete statt der ursprünglich veranschlagten 239 Millionen letztlich fast 440 Millionen Euro. Und nun soll ausgerechnet in der Corona-Pandemie für ein ganz ähnliches Projekt, den Umbau und die Erweiterung der Komischen Oper, das Startsignal gegeben werden. Da fragt sich wohl so mancher, ob das wirklich eine gute Idee ist.