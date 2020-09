Berlin Mitte: Mieter der Koloniestraße 10 müssen wieder zittern

So sieht die Koloniestraße 10 im Sommer aus. Zwischen den grünen Pflanzen trifft sich die Hausgemeinschaft. Doch ein Investor sieht ein Hostel am Ende des Hofes.

Der Hinterhof in der Koloniestraße 10 in Gesundbrunnen soll abgerissen werden. Ein Investor plant dort Mikroapartments.

Martin Frackowiak sagt es gleich vorweg: „Ich lasse mich lieber aus meiner Wohnung tragen, als freiwillig auszuziehen.“ Sein Zuhause, das ist ein unscheinbares gelbes Gebäude an der Koloniestraße 10 in Gesundbrunnen, wenige Meter von den DRK Klinken in Mitte entfernt. Dahinter erstreckt sich ein alter Fuhrparkhof aus dem 19. Jahrhundert. Frackowiak möchte nicht, dass das Vorderhaus in moderne Mikroapartments umgewandelt wird. Und noch weniger als Miniwohnungen will Frackowiak, dass ein Hostel direkt auf dem Hinterhof gebaut wird.