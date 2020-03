Berlin. Den Abstand einhalten. Bei einer Demonstration gestaltet sich das normalerweise schwierig. Die Menschen drängen sich zu einem Pulk zusammen, strecken Schilder in die Höhe, sie protestieren, stehen für ihre Überzeugungen ein – Körperkontakt geschenkt. In der Regel leben die Demonstrationen auch von den Demonstranten selbst. Dass es auch anders funktionieren kann, und vor allem während der Coronavirus-Krise muss, zeigt der Künstler Rainer Opolka am Dienstag auf dem Alexanderplatz.

Die Weltzeituhr steht für Berlin auf 9.59 Uhr. Auf dem Weg zum Brunnen der Völkerfreundschaft huschen vereinzelte Leute über den Alexanderplatz, meist nur bis zur S-Bahn. An den Bronzefiguren und den drei gelben Schildern bleibt keiner stehen. Noch ist Rainer Opolka auch noch nicht fertig. Mit einem Hubwagen verschiebt er seine Statuen aus Bronze. Zwischen zwei Bronzefrauen lässt er genügend Abstand für ein Banner, rund 1,5 Meter, zwischen den Bronzewölfen hält der Künstler die Corona-Abstands-Regel nicht ein.

Demonstration mit nur zwei Menschen

Der frühere Landtagsabgeordnete für Nordrhein-Westfalen Frank Freimuth (SPD) unterstützt Opolka beim Aufbauen. Bei der Aktion handelt es sich um die erste genehmigte Demonstration in Berlin, seit der Senat vor mehr als einer Woche weitreichende Ausgangsbeschränkungen erlassen hat. Das bestätigt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Auch wegen dieser aktuell geltenden Einschränkungen sind die beiden Männer auf dem Alexanderplatz die einzigen Demonstranten.

Demonstrationen sind derzeit nicht erlaubt, aber es gibt Ausnahmen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Montag gesagt, in diesem Fall habe man eine Erlaubnis erteilt. Es würden nämlich nur zwei Menschen in entsprechendem Abstand zueinander demonstrieren. „Insofern lassen wir das zu.“ Opolka fordert mit der Kunstaktion eine rasche Aufhebung der bestehenden Maßnahmen während der Coronavirus-Krise – sobald es die Situation in Berlin und Deutschland zulässt.

Opolka zufolge darf die Demokratie nicht in einem „Söderismus“ oder einer „Orbanpolitik“ enden. Angst, dass dies in Deutschland passieren könnte, habe er zwar nicht, sagt Opolka auf Nachfrage. Dennoch sei er besorgt, wenn er den Umgang anderer Regierungen mit der Coronakrise beobachte. Er wolle vor Gefährdungen, etwa durch Populisten, warnen. Für diese Gefahr stehen ihm zufolge die beiden Wölfe aus Bronze.

Auf den drei gelben Bannern zwischen den Frauenfiguren sind in schwarzen Buchstaben drei Sätze aufgedruckt: „Grundrechtseinschränkung nach Corona sofort wieder aufheben!“. „Wer Abstand hält, ist seinen Liebsten ganz nah!“ und „Ignoranz tötet“. Umzingelt ist das Gebilde mit einem rot-weißen Absperrband. Neben der politischen Aussage fordert der Künstler Berliner dazu auf, die Abstandsregeln einzuhalten. Deshalb symbolisieren die Bronzewölfe, wie Opolka sagt, auch die Bedrohung derer, die sich nicht an die derzeitigen Beschränkungen halten – beispielsweise Menschen, die auf Coronapartys gehen.

Demonstration hat für Opolka auch symbolischen Wert

Demgegenüber stellt er die beiden Bronzefrauen. Ein mit Mundschutz verhüllter Radfahrer hält vor der Kunstaktion auf dem Alexanderplatz, um ein Foto zu machen. Nachdem er das Mobiltelefon in seiner Tasche verstaut hat, hebt er den Daumen. So ein Zuspruch durch Passanten reiche den beiden Demonstranten an diesem Dienstag, sagt Frank Freimuth. Denn wegen der besonderen Situation wollen sie die Bürger nicht dazu aufrufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Doch was ist eine Demonstration mit nahezu keinen Demonstranten wert? Opolka geht es dabei auch um den symbolischen Wert. Einerseits zeige er, dass es trotz Einschränkungen möglich sei zu demonstrieren. Andererseits wolle er mit der Aktion auf die Bedeutung des Demonstrationsrechts hinweisen. „Für mich gehört das Demonstrationsrecht wie ein Lebensmittel zur Grundversorgung“, sagt Opolka.

Rainer Opolka fällt immer wieder mit politischen Kunstaktionen auf. Erst im vergangenen Jahr hat er mit einer Wolfsskulptur aus Bronze vor der AfD-Parteizentrale in Berlin gegen die Partei demonstriert. Die Wolfsskulptur zeigte den Hitlergruß.

Bei Opolkas Auftritt auf dem Alexanderplatz handelt es sich um die erste angemeldete Demonstration. Am Samstag demonstrierten rund 200 Menschen am Kottbuser Tor gegen Kapitalismus. Da die Veranstaltung nicht genehmigt worden war, beendete sie die Polizei.