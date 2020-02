Leipziger Straße in Berlin soll in Teilen einspurig werden

Fahrzeuge sind auf der Leipziger Straße unterwegs. Die Hauptverbindungstrasß in Mitte gehörte auch 2019 zu den bundesweit am stärksten belasteten Straßen.

Verkehr in Berlin Tram-Pläne: Leipziger Straße soll in Teilen einspurig werden

Dicht an dicht drängen sich Autos, Lkw und Busse heute Tag für Tag durch die Leipziger Straße. In Zukunft werden sie dafür deutlich weniger Platz zur Verfügung haben. Die Leipziger Straße, eine der wichtigsten Ost-West-Tangentialen Berlins, könnte künftig zum Nadelöhr für den Individualverkehr werden.

Denn sie soll zwischen Charlottenstraße und Leipziger Platz nur noch einspurig sein. Das sehen die Pläne der Senatsverkehrsverwaltung für die neue Tramstrecke zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz vor, die am Dienstagabend vorgestellt werden sollten.

Schon im Juni 2019 hatte Holger Kölling-Orb, bei der Verkehrsverwaltung für den Straßenbahnbau zuständig, bei einer Informationsveranstaltung die Pläne für den schmalen Abschnitt der Leipziger Straße vorgestellt. Bereits damals war abzusehen, dass der Bau der Tramtrasse sowie die zwei Meter breiten Radwege in beiden Richtungen den Raum für Pkw stark beschränken würden, je nach Bauvariante in unterschiedlichem Maß.

Leipziger Straße: Für Tram werden Spuren entfernt

Nun hat sich das Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) jene Variante entschieden, die dem Individualverkehr mehr Platz nimmt – und die aktuelle Situation noch weiter verschärft. Um seltener im Stau stecken zu bleiben, soll die Straßenbahn auch in Teilen der engen Häuserschlucht auf einem eigenständig geführten Gleis fahren. Dafür werden die Linksabbiegespuren am Knoten Friedrichstraße sowie in östlicher Fahrtrichtung auch an der Kreuzung zur Charlottenstraße entfernt.

Der schmale Straßenquerschnitt lässt eigene Tramspuren jedoch nicht in beide Richtungen gleichzeitig zu. Um von Rechtsabbiegern in die Friedrichstraße getrennt zu werden, wird die Straßenbahn jeweils vor dieser Kreuzung separat geführt. Auf dem restlichen Stück teilen sich Tram und Pkw eine Spur.

Zwischen Charlottenstraße und Spittelmarkt gibt es mehr Spielraum

Ganz anders sind die Gegebenheiten auf der Ost-West-Tangentiale zwischen Charlottenstraße und Spittelmarkt. Fahrbahnbereich und Seitenstreifen kommen hier auf eine Breite von knapp 36 Metern. Das lässt den Planern deutlich mehr Spielraum.

Die Tram soll deshalb durchgehend einen eigenen Trassenkörper bekommen, je nach Variante umgesetzt als ebenerdiges Grüngleis, bepflanzt mit „bestäubungsfreundlichen Pflanzen“, wie es in der Präsentation der Verkehrsverwaltung heißt, oder gepflastert für Rettungsfahrzeuge. Am Fahrbahnrand soll zudem in beide Richtungen ein breiter Fahrradweg verlaufen.

Offen ist dagegen auch hier, wie viel Platz dem Kfz-Verkehr künftig bleiben soll. Zur Diskussion stehen aktuell zwei Varianten. Eine ist am aktuellen Zuschnitt der Straße orientiert. Dabei würden Autos auch in Zukunft über zwei Spuren je Richtung unterwegs sein können – zuzüglich jeweiliger Links- und Rechtsabbiegespuren.

Davon hebt sich die „gestaltungsorientierte Variante“ ab. Sie ließe auch zwischen Spittelmarkt und Charlottenstraße für den Autoverkehr nur eine Spur je Richtung. Dafür könnten die Radwege sogar drei Meter breit werden. Deutlich mehr Platz als heute bekämen dadurch auch Fußgänger. Durch den schmaleren Querschnitt der Fahrbahn würde es für alle Zufußgehenden bequemer, die Leipziger Straße zu passieren. Dabei sollen auch drei zusätzliche Überquerungshilfen rund um die Kreuzung zur Jerusalemer Straße helfen. Sie sollen den Fußgängertunnel ersetzen, der an dieser Stelle unter der Fahrbahn durchführt.

70.000 Fahrzeuge fahren über die Leipziger Straße

Welche Variante am Ende umgesetzt wird, ist noch offen. Klar ist: Ein Verkehrsaufkommen von bis zu 70.000 Kraftfahrzeugen, die heute täglich über die Leipziger Straße fahren, wird die Strecke künftig nicht bewältigen können. Die Zahl der Pkw ließe sich um 50 Prozent verringern, wenn die Spurenzahl auf der gesamten Strecke auf nur noch eine reduziert würde, erwartet die Verkehrsverwaltung.

Auch der damit verbundene Lärm würde um die Hälfte gemindert. Alles Szenarien, die den grundsätzlichen Zielen der Senatsverkehrsverwaltung entsprechen. Bewältigt werden solle der Verkehr dann über die Straßenbahn.

Neue Straßenbahn soll ums Rote Rathaus fahren

Schon im vergangenen September stellte die Verkehrsverwaltung die konkretisierten Pläne für den Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Molkenmarkt vor. Von der Mühlendammbrücke kommend soll die Trasse am Molkenmarkt nach links abbiegen und sich am Roten Rathaus teilen. Die reguläre Strecke führt dann über die Rathausstraße zum Bahnhof Alexanderplatz.

Zudem ist eine Ausweichroute geplant. Sie verläuft über die Spandauer Straße in nördlicher Richtung zur Karl-Liebknecht-Straße und dort an die bereits bestehende Tramtrasse zum Alexanderplatz anschließen. Die Alternative diene dazu, die Betriebsstabilität zu erhöhen. „Wir wollen diese Verbindung schaffen, damit die Straßenbahn das Rote Rathaus sowohl bei Protokollereignissen, als auch bei Störungen umfahren kann“, erklärte Hartmut Reupke, Leiter der Abteilung Verkehr in der Senatsverkehrsverwaltung damals. Fertig gestellt wird die Tramverbindung laut Senat frühestens 2027.