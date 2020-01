Das House of One am Petriplatz soll aus hellen Ziegelsteinen gemauert werden.

In den kommenden fünf Jahren soll am Petriplatz das Drei-Religionen-Haus mit einem mehr als 40 Meter hohem Turm entstehen.

Drei-Religionen-Haus So soll das House of One von außen aussehen

Berlin. Es soll nicht nur ein Bauwerk für ein halbes Jahrhundert werden. Das House of One soll länger bestehen. Deshalb wird das Drei-Religionen-Haus in einer der ältesten Bauarten errichtet: Es wird aus Ziegelsteinen gemauert. Der Entwurf der Fassade ist am Dienstagmorgen am Petriplatz präsentiert worden.