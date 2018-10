Großdemonstration für Weltoffenheit

Mehr als 200.000 Menschen beteiligen sich an dem „unteilbar“-Aufmarsch – es gab auch ein Konzert an der Siegessäule.

Berlin. Es sind viel mehr Menschen gekommen als erwartet: Zu der „unteilbar“-Kundgebung am Sonnabend waren 40.000 Demonstranten angemeldet. Am Ende aber marschierten nach Angaben der Veranstalter mehr als 200.000 Teilnehmer vom Alexanderplatz bis zum Großen Stern. Sie alle kamen zusammen, um gegen einen Rechtsruck in Deutschland und für mehr Weltoffenheit zu demonstrieren. Aber auch um ihren Unmut gegen Diskriminierung und Kürzungen im Sozialsystem kundzutun.

Der 29 Jahre alte Nikolas stammt ursprünglich aus Kassel, in Berlin ist er nur zu einem Wochenendbesuch. An der „unteilbar“-Demonstration teilzunehmen, ist für ihn aber dennoch eine Herzensangelegenheit. Er sagt: „In einer Zeit, in der die Gesellschaft sowohl in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, immer mehr nach rechts rückt, will ich ein Zeichen für Toleranz setzen.“

Teilnehmer bei der "#Unteilbar"-Demonstration. Foto: Michele Tantussi / Reuters

Der Demonstrationszug mit dem Motto "Unteilbar" zieht über die Leipziger Straße. Foto: Christoph Soeder / dpa

Die Teilnehmer ziehen am Gebäude des Bundesrats vorbei. Foto: Christoph Soeder / dpa

Unter dem Motto „Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung“ hatte das Bündnis „Unteilbar“ zu dem Protest aufgerufen. Foto: Michele Tantussi / Reuters

Mit einem großen "Unteilbar"-Plakat ziehen die Teilnehmer vorbei am Roten Rathaus. Foto: Paul Zinken / dpa



Der Protest richtet sich gegen rechte Hetze, Diskriminierung, das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer und Kürzungen im Sozialsystem. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Viele Teilnehmer haben Transparente, Plakate und Luftballons mitgebracht.

Der Protestzug am Roten Rathaus.

Teilnehmer am Alexanderplatz.

"Gegen Dummheit, Hass und Gewalt", demonstriert dieser Teilnehmer.



Die Temperatur ist sommerlich.

"Build bridges, not walls!" (Baut Brücken, keine Mauern) wird auf diesem Transparent gefordert.

Die Polizei geht von mehreren zehntausend Teilnehmern aus.

"Vielfalt statt Einfalt". Foto: Carsten Koall / Getty Images

Demonstrationsteilnehmer mit Plakaten und Transparenten.



"Entgrenzung jetzt" fordert dieser Teilnehmer.

"Rassisten sind Arschlöcher. Überall" steht auf einem Plakat. Foto: Michele Tantussi / Reuters



Ein Sprecher der Polizei berichtete von einer „bunten Mischung“ und einer „vielfältigen Veranstaltung“. Störungen oder besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben, auch keine Gegendemonstrationen. Die Polizei war mit bis zu 900 Beamten im Einsatz. Die Veranstalterangaben zur Zahl der Teilnehmer wollte der Sprecher zunächst nicht kommentieren. Auf Twitter allerdings teilte die Polizei Berlin über ihren offiziellen Kanal mit: „Wir haben bisher nicht festgestellt, dass die Zählungen des Versammlungsleiters unrealistisch wären.“

Friedliche Demonstration quer durch Berlin

Die unzähligen Demonstranten jedenfalls marschieren friedlich durch die Straßen Berlins. Punks laufen neben Eltern mit kleinen Kindern, die an Brezeln rumkauen. Senioren gehen neben Männern her, die eine Regenbogenfahne um die Schultern gebunden haben. Von einem Demonstrationswagen schallt es aus einem Lautsprecher: „Liebe ist ein Menschenrecht.“

Diese bunte Mischung – auch an Themen – lässt sich mit den vielen ganz unterschiedlichen Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen erklären, die zu dieser Demonstration aufgerufen haben. Dazu gehören neben der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung auch der Zentralrat der Muslime. Neben dem deutschen Mieterbund und dem paritätischen Wohlfahrtsverband läuft die linksradikale interventionistische Linke mit. Den kleinsten gemeinsamen Nenner haben alle zusammen in dem Motto „Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung“ gefunden.

Gegen Rassismus und für ein friedliches Miteinander – dafür demonstriert diese Teilnehmerin

Foto: MICHELE TANTUSSI / REUTERS

Ausdrücklich gegen eine Teilnahme an der Demonstration ausgesprochen hat sich die Berliner CDU. Berlins Generalsekretär Stefan Evers sagte auf dem Landesparteitag der Union: „Der Aufruf zu der Demonstration enthält eine lange Reihe wohlklingender Forderungen. Das Entscheidende aber muss sein, wer am Ende hinter einer solchen Demonstration steht. Unter den Anmeldern ist auch ein Anwalt der ‚Roten Hilfe‘. Diese Gruppe unterstützt linksextremistische Verbrecher und Hausbesetzer. Auch andere viele dubiose Organisationen tragen diese Demo mit.“ Wenn demokratische Politiker oder gar Minister Seite an Seite mit linksextremistischen Organisationen durch die Stadt zögen, sei das entweder naiv oder politisch unverantwortlich, so Evers. „Die CDU wird die AfD immer bekämpfen, weil sie keine Distanz zu den Rechtsextremisten kennt. Genauso stellen wir uns aber auch gegen Linksextremisten“, sagte Evers,

Das sieht die 32 Jahre alte Marie aus Spandau ganz anders. Gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern läuft sie bei der Demonstration mit. „Ich möchte eine friedvolle Welt für meine beiden Töchter“, sagt sie. „Ich will nicht, dass sich Geschichte wiederholt. Aber mit der AfD an der Macht habe ich genau davor Angst.“

Zum Abschluss der Großdemons­tration gab es ein Konzert an der Siegessäule. Dort traten unter anderem die Musiker Herbert Grönemeyer, Konstantin Wecker, Dirk von Lowtzow von der Band Tocotronic sowie Joy Denalane und weitere Künstler auf.

