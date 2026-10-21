Wegen Straßenbauarbeiten in der Lückstraße in Berlin-Lichtenberg kommt es auch zu Einschränkungen in der südlichen Weitlingstraße. „Am südlichen Ende der Weitlingstraße finden Instandsetzungsarbeiten am Straßennetz statt“, teilt das Straßenamt im Bezirksamt Lichtenberg auf Nachfrage mit.

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Wegen der Bauarbeiten ist die Lückstraße zwischen Wönnich- und Weitlingstraße nur einseitig befahrbar. In Richtung Nöldnerplatz ist sie gesperrt. Autofahrer und auch die Busse der BVG müssen den gesperrten Bereich umfahren.

Die südliche Weitlingstraße in Lichtenberg ist zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. © Berliner Morgenpost | Julia Lehmann

Verkehr in Lichtenberg weicht wegen Sperrung auf umliegende Straßen aus

Die in die Lückstraße mündende Weitlingstraße ist ebenfalls gesperrt. Die letzte Möglichkeit, die Sperrung zu umfahren, ist die Münsterland- bzw. Rupprechtstraße. In der Folge verlagert sich der Verkehr zurzeit vermehrt in die umliegenden Kieze. Insbesondere die Giselastraße wird zur Umfahrung genutzt.

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Laut Bezirk finden Instandsetzungsmaßnahmen im Auftrag des Bezirks statt. Angeordnet wurden die Arbeiten von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Die Sperrungen bleiben voraussichtlich bis zum 30. Oktober 2026 aufrechterhalten.