Für Lichtenberg wurden 90 neue Wohnungen angekündigt. Gebaut werden sollen sie in der Eitelstraße 5 im Weitlingkiez. Der Immobilienentwickler Livory hat dafür ein 2080 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Zu DDR-Zeiten befand sich ein Intershop auf dem Gelände, danach ein Supermarkt. Heute steht unter der Hausnummer 5 ein Flachbau, der zuletzt als Autowerkstatt genutzt wurde. Livory will das Grundstück für den Wohnungsbau neu entwickeln.

Erst kürzlich feierte Livory das Richtfest für ein Wohnungsbauprojekt an der Lückstraße in Lichtenberg. Unter dem Namen „Yuna“ entstehen dort 124 neue Wohnungen. Nun folgt bereits das nächste Bauvorhaben im Weitlingkiez. Livory verantwortet die Entwicklung des Grundstücks dabei als Investment- und Development-Manager im Auftrag eines Investorenmandats von Henderson Park. Das Gebäude mit Autowerkstatt wird für die neuen Wohnungen an der Eitelstraße abgerissen. Auf 5500 Quadratmetern sollen in einigen Jahren Menschen wohnen können. Das Baurecht wurde laut Livory durch einen Bauvorbescheid abgesichert.

Neue Wohnungen für Lichtenberg: Eitelstraße bietet Ruhe

So soll das neue Livory-Projekt an der Eitelstraße 5 in Berlin-Lichtenberg mal aussehen. © Flair Feet | Livory Group

Die Umgebung weist eine Mischung aus sanierten Gründerzeitbauten, moderner Wohnbebauung und punktuellen Neubauten auf. Lichtenberg gilt zudem als grüner und familienfreundlicher Bezirk. Bei der Eitelstraße handelt es sich um eine ruhige Wohnstraße. Mehrere Kitas befinden sich dort. Der Bahnhof Lichtenberg liegt nur wenige Gehminuten vom Baugrundstück entfernt. Nordwestlich davon verläuft jedoch die Bahnstrecke, auf der S-Bahn und Regionalzüge unterwegs sind.

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Neben der U-Bahnlinie U5 (Hönow – Berlin Hauptbahnhof) bestehen mehrere S-Bahn-Anschlüsse (S7/S75 nach Wartenberg und Ahrensfelde, S5 nach Strausberg Nord sowie die S3 nach Erkner) sowie ein dichtes Straßenbahn- und Busnetz.

Wohnungsbau und Bahn-Stellwerk entstehen Tür an Tür

Erst kürzlich hat die Deutsche Bahn ein neues Stellwerk zwischen Bahngleisen und Eitelstraße angekündigt. Inwiefern das nun angekündigte Wohnungsbauprojekt und der Bau des Stellwerks beeinflussen, wurde bei den Projektverantwortlichen von Livory angefragt und befindet sich noch in der Beantwortung. Klar ist, beide Neubauten befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander.

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„Mit diesem Projekt führen wir unsere Strategie konsequent fort: Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von zukunftsfähigem Wohnraum in gut angebundenen, gewachsenen Quartieren, die eine hohe Lebensqualität bieten und zugleich langfristig stabile Perspektiven eröffnen“, sagt Manuel Al Hamwi, Head of Development bei Livory.

jle/BM