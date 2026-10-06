Etwas versteckt an den S-Bahn-Gleisen zwischen den Bahnhöfen Nöldnerplatz und Lichtenberg haben Kleingärtner seit Jahren ihre grünen Oasen. Doch das Garten-Glück ist für einige von ihnen akut bedroht. Die Deutsche Bahn plant im Bereich des Bahnhofs Lichtenberg unter anderem den Bau eines neuen elektronischen Stellwerks (ESTW). Und dafür wird der Platz einiger Kleingartenparzellen benötigt.

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Das Grundstück, auf dem die Gärten errichtet wurden, befindet sich im Eigentum der Bahn. Es handelt sich um eine Ersatzfläche, die die Bahn bei Bedarf abrufen kann. Für die Realisierung des Stellwerks sei diese Fläche alternativlos, teilt eine Bahn-Sprecherin auf Nachfrage mit. Das habe die Flächenprüfung bei der Bahn ergeben. Der Bahnhof Lichtenberg wird derzeit von mehreren kleineren Stellwerken in herkömmlicher Bauweise gesteuert, die über den Bahnhof verteilt sind. „Mit der geplanten Zentralisierung der Stellwerkstechnik steigt der Platzbedarf deutlich“, so die Sprecherin.

Lichtenberger Kleingärten weichen für Stellwerk der Bahn

Die Kleingartenanlage schmiegt sich eng an die S-Bahn-Gleise zwischen den Bahnhöfen Nöldnerplatz und Lichtenberg. Die Flächen gehören dem Bahn-Konzern. © Berliner Morgenpost | Julia Lehmann

Acht Parzellen müssen für den Neubau abgerissen werden. Das bedeutet aber auch, dass einige werden bleiben können. „Die Bauarbeiten für das ESTW sind für den Zeitraum von 2027 bis voraussichtlich 2030 vorgesehen“, so die Sprecherin. Es entsteht ein Mix aus Gebäude und Halle, heißt es. Noch bleibt den Kleingärtnern eine Saison. Die Pachtverträge der acht Parzellen wurden laut Bahn zum 30. November 2027 gekündigt. Eine Stellungnahme der betroffenen Kleingärtner war bisher nicht zu bekommen.

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Die Flächen werden durch den Verein Bahn-Landwirtschaft bewirtschaftet. Die Pächter sind nicht selten aktive und inaktive Beschäftigte des DB‑Konzerns und des Bundeseisenbahnvermögens. Die Bahn-Landwirtschaft ist eine betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) und des Bundeseisenbahnvermögens (BEV), heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Baulärm und Schmutz: Anwohner müssen mit Beeinträchtigungen rechnen

Auch für die umliegende Nachbarschaft hat das Bauvorhaben Auswirkungen, denn es wird mit Baulärm einhergehen. Laut Bahn will man die Belastung so gering wie möglich halten. Wohnhäuser liegen aber unmittelbar an der Strecke, sodass mit Einschränkungen durch Lärm und Schmutz zu rechnen ist.

Ein Stellwerk dient dazu, den Zugverkehr bei der Deutschen Bahn zu steuern. Dort werden Signale und Weichen so gesteuert, dass Züge auf einem bestimmten Abschnitt oder durch einen bestimmten Bahnhof störungsfrei durchfahren können. Neue Stellwerke werden in der Regel elektronisch, also computergesteuert, bedient. In Stellwerken arbeiten Fahrdienstleister oder auch Zugverkehrssteuerer.