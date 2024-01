Berlin. Der Bezirk im Osten Berlins verändert sich auch im neuen Jahr rasant. Diese Projekte bewegen Lichtenberg.

Lichtenberg mausert sich: Großprojekte wie ein neues Quartier mit mehr als 1000 Mietwohnungen und das Aquarium von „Coral World“ werden das Gesicht des Bezirks verändern, während mit der Räumung des Trailerparks Ruhe am Hönower Wiesenweg einkehren könnte.

Neben 1400 Mietwohnungen, ein Teil speziell für Studierende, sollen in einem der größten Neubauprojekte in Berlin eine Kita und Gewerbeflächen entstehen. Der Bau der achtstöckigen Gebäude ist bereits in vollem Gange. Nach Angaben der Gewobag ist die Fertigstellung für Anfang 2026 geplant.

Bagger rollen inzwischen auch auf dem Gelände des Unternehmens „Coral World“ an der Rummelsburger Bucht. Trotz Bedenken nach dem Zerbersten des Aquadoms in Mitte, soll hier bis 2025 ein Meeresaquarium entstehen, wenn auch ohne Wirtschaftsförderung, wie das Verwaltungsgericht Berlin jüngst entschied.

Was hingegen mit dem ehemaligen Containerdorf passiert, ist noch unklar. Der Bezirk hatte die Siedlung im Herbst geräumt. Nun liegt es am Eigentümer, das als Gewerbefläche ausgewiesene Areal legal zu nutzen.

Anmerkung: Korallen-Foto beispielhaft