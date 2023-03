Tierheim Berlin: Cookie will mit neuen Besitzern noch was erleben

Tierheim-Geschichten Hunde-Opi Cookie will mit neuen Besitzern noch was erleben

Berlin. Der kleine Cookie ist kein einfacher Kerl. Er ist ein Spitz-Mix, damit ist er sowieso schon ein bisschen frech, wie es sich für einen Spitz gehört. Cookie ist aber auch ein sehr selbstbewusster Hund, der genau weiß, was er will und was nicht. „Er fremdelt und mag es gar nicht, wenn er von Menschen angefasst wird“, erzählt die Tierpflegerin im Tierheim Berlin. Wer Cookie kennenlernen will, muss sich also viel Zeit nehmen und ihn öfter besuchen, um sich mit ihm anzufreunden.

Vor drei Monaten kam Cookie ins Tierheim nach Falkenberg. Er musste in Verwahrung genommen werden. Das passiert, wenn sich seine Besitzer nicht mehr um ihn kümmern können, weil sie zum Beispiel ins Krankenhaus müssen. Für den kleinen Hund war das nicht einfach, denn er ist bereits zehn Jahre alt und gilt damit als Hunde-Opi.

Was ihm aber überhaupt nicht anzumerken ist. „Cookie ist sehr lauffreudig und gern draußen“, sagt die Tierpflegerin, „er möchte gern noch etwas erleben“. Einmal Vertrauen gefasst, sei Cookie „ein netter Kerl“.

Andere Tiere mag Cookie nicht so gern

An der Leine lässt er sich ruhig an anderen Hunden vorbeiführen, dennoch ist er lieber für sich allein. Im neuen Zuhause sollten daher keine anderen Tiere leben. Die Mitarbeiter im Tierheim gehen davon aus, dass er stubenrein ist und auch mal einige Stunden allein bleiben kann.

Für Cookie werden ruhige hundeerfahrene Menschen ohne Kinder gesucht. Am besten wäre es für den kleinen Spitz-Mix, in eine ruhige Umgebung zu ziehen, wo er sich einfach ausruhen kann. Treppen sollte er nicht mehr steigen müssen.

Wer Cookie kennenlernen und ihm einen schönen Altersruhesitz bieten will, kann sich bei den Tierpflegenden melden unter Telefon 030 76 888-264.