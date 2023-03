Tierheim Berlin: Hündin Maja will die Hauptrolle im neuen Zuhause spielen

Tierheim-Geschichten Hündin Maja will die Hauptrolle im neuen Zuhause spielen

Berlin. Genau wie Maja guckt, so ist sie auch: eine treue Seele und sehr verträglich. Dabei hat die kleine Beagle-Mix-Dame ein schweres Schicksal hinter sich. „Sie wurde von ihrem Vorbesitzer nicht so gut behandelt“, sagt eine Tierpflegerin. Was genau vorgefallen sei, wisse man nicht. Aber das Veterinäramt musste das Tier sicherstellen und ins Tierheim Berlin bringen. Dort ist die sieben Jahre alte Hündin jetzt seit Mitte Januar und hofft, bald wieder bei neuen Menschen die Hauptrolle zu spielen.

Die Hündin mag es nämlich ganz besonders, die ungeteilte Aufmerksamkeit zu genießen. „Auf andere Hunde hat sie keine Lust“, sagt die Pflegerin. Sie hätte zwar kein Problem, sich in einer Gruppe von Artgenossen aufzuhalten. Einen Spielgefährten sucht sie aber nicht. Sie tut einfach so, als wären die anderen nicht da.

Dabei ist Maja nach Auskunft der Pflegerin total verspielt und ziemlich fit für ihr Alter. Sie ist eine lebhafte Hundedame, die ausreichend ausgelastet werden möchte. Das ist auch wichtig, denn die Hündin hat noch ein Laster: Sie frisst unheimlich gern und neigt zum Übergewicht.

Die Hündin ist eine begeisterte Spaziergängerin

Dabei habe sie keine Vorlieben für ein bestimmtes Leckerli, sagt die Tierpflegerin. Alles Essbare, was ihr unter die Schnauze kommt, ist im Nu weg. Daher sollte die Hündin genügend sportlichen Ausgleich bekommen. Zum Glück ist sie eine begeisterte Spaziergängerin.

Maja ist stubenrein und beherrscht die Grundkommandos. Ob sie auch mal stundenweise allein bleiben kann, muss erst noch ausgetestet werden. Die Hündin braucht liebevolle, hundeerfahrene Menschen, die ihr Sicherheit bieten können. Andere Hunde sollten nicht in ihrem künftigen Zuhause leben, da sie allein den Hunde-Ton angeben will.

Wer sich für Maja interessiert, kann sich gern telefonisch unter 030 76 888-264 bei Majas Tierpflegenden melden.