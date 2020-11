Coronavirus in Berlin: 12 Tote nach Ausbruch in Altenheim in Lichtenberg

47 Menschen haben sich in einem Pflegeheim in Lichtenberg mit Corona infiziert. Betroffen sind Bewohner und Pflegekräfte.

Corona-Pandemie 12 Tote nach Corona-Ausbruch in Altenheim in Lichtenberg

Berlin. In einem Alten- und Pflegeheim an der Gensinger Straße im Bezirk Lichtenberg hat es einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. Innerhalb von fünf Wochen starben zwölf infizierte Menschen. Elf davon seien im Krankenhaus gestorben, wohin sie mit Symptomen überwiesen worden seien, teilte eine Sprecherin der Betreiberfirma Kursana am Sonnabend mit.

„Nach unserer Kenntnis hatten alle schwerwiegende Vorerkrankungen oder befanden sich in der Palliativphase“, sagte sie. Aktuell seien 27 Bewohner und 17 Mitarbeiter Corona-positiv. Gegenüber der Berliner Morgenpost teilte ein Sprecher des Bezirksamtes mit, dass drei Kontaktpersonen positiv getestet wurden. Der Tagesspiegel hatte zuvor darüber berichtet.

Corona-Ausbruch in Heim: Für Besucher geschlossen

Das Pflegeheim in Lichtenberg

Foto: Julian Würzer

Am 8. Oktober sei ein erster Bewohner bei einem Krankenhausaufenthalt positiv getestet worden, sagte die Sprecherin. „Danach erfolgten Teil-Testreihen in einzelnen Wohnbereichen. Zum 3. November lagen erstmals Testergebnisse für das gesamte Haus vor."

Seit dem Auftreten des ersten Falles sei das Heim für Besucher geschlossen worden. „Alle Hygienemaßnahmen nach RKI-Standard werden umgesetzt, die Mitarbeiter arbeiten alle mit FFP-2 Masken und zusätzliche Flächendesinfektion wird regelmäßig durchgeführt.“ Wohnbereiche mit Covid-19-Fällen seien unverzüglich unter Quarantäne gestellt worden. „Wir stehen seit dem ersten Fall Anfang Oktober im engem Austausch mit dem Gesundheitsamt zu den umzusetzenden Maßnahmen und stimmen uns zum Vorgehen ab.“

Corona-Ausbruch: Seniorenheim teilweise evakuiert

Der zuständige Amtsarzt stellte einen „subakuten Pflegenotstand“ fest. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Lichtenberg am Samstag. „Subakut“ heißt eine Stufe niedriger als akut und bedrohlich. Eine angemessene Versorgung der Bewohner sei nach den jetzigen Umständen nicht gewährleistet, besonders weil viele Pflegekräfte infiziert seien und ausfielen. Deswegen ordnete der Amtsarzt am Freitag teilweise die Räumung an.

Lesen Sie auch: Oberarzt: Wir haben das Schlimmste wohl noch nicht gesehen

Teil-Evakuierung eines Seniorenheims: 14 Bewohner bislang verlegt

Ein gemeinsamer Krisenstab habe vereinbart, 14 positiv getestete Bewohner in andere Einrichtungen zu verlegen. Manche der Bewohner benötigen "Intensivbetreuung". Das heiße aber nicht, dass sie auf Intensivstationen liegen, so der Sprecher des Bezirksamtes. Zudem solle es Infektions-Wohnbereiche geben, um infizierte von nicht-infizierten Bewohnern zu trennen. Ab Mitte nächster Woche sollen die Mitarbeiter vor Dienstantritt Corona-Schnelltests nutzen.

Die teilweise Räumung dauerte bis in die Freitagabendstunden an. Die Feuerwehr habe die Räumung mit 20 Mitarbeitern unterstützt, die logistische Hilfe geleistet hätten. Das Deutsche Rote Kreuz habe den Transport mit rund 30 Mitarbeitern organisiert. Die Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Gesundheit und dem Gesundheitsamt von Lichtenberg erfolgt.

Nach Corona-Massenausbruch: Die Bewohner müssen ein Altenheim in Lichtenberg verlassen.

Foto: Morris Pudwell

Für die Betroffenen seien bisher 46 Plätze in anderen Einrichtungen gefunden, hieß es. Darunter seien Krankenhäuser, aber auch Notstationen für Pflege. In jedem Einzelfall müsse eine Verlegung aber abgewogen werden. Die Bewohner würden unter Einhaltung der Quarantäne-Vorschriften nun in umgehenden Kliniken untergebracht, sagte der Sprecher. Die anderen würden in dem privat betriebenen Heim verbleiben.

Der Amtsarzt untersuche die Lage weiterhin, auch um zu klären, ob es Mängel in dem Heim gegeben habe. Die Betreiberfirma des Altenheims kündigte eine Stellungnahme am Samstagnachmittag an.

Altersheime: Corona-Infektionen gehen meist von Pflegekräften aus

In der Seniorenwohnanlage mit mehreren Stockwerken gibt es insgesamt 108 Einzel- und 20 Doppelzimmer. Generell sehen Berliner Amtsärzte Besucher als geringere Infektionsgefahr in Heimen. Meist gingen Ansteckungen vom Personal aus, obwohl die Schutzkonzepte seit dem Frühjahr vielerorts verbessert worden seien. In Berlin hat es seit Beginn der Pandemie mehrere Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen gegeben, es kam auch zu Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Bürgermeister: Zeigt, wie stark das Virus inzwischen in der Bevölkerung verbreitet ist

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) zeigt sich bestürzt nach Bekanntwerden des Ausbruchs des Coronavirus in dem Pflegeheim. "Es zeigt, wie stark das Virus inzwischen in der Bevölkerung verbreitet ist." Angesichts der vielen positiv getesteten Pflegekräfte befürchte er weitere Fällein den kommenden Wochen in Berlin, so Grunst.

„Meine Gedanken gehen an die Angehörigen, die einen geliebten Menschen verloren haben", sagte Martin Schaefer (CDU), amtierender Bezirksstadtrat für Gesundheit. "Dies ist eine schreckliche Situation. Mein Dank gilt den vielen Helferinnen und Helfern der Feuerwehr und des DRK sowie dem besonnenen und entschiedenen Handeln unseres Gesundheitsamts. Wir werden jetzt genau überprüfen, ob erteilte Auflagen und Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. Eine engmaschige Begleitung des Trägers ist nun nötig. Gerade beim Umgang mit vulnerablen Personenkreisen ist extreme Sorgfalt zu beachten.“

Corona-Fall im Bezirksamt

Auch im Bezirksamt soll es laut Tagesspiegel einen Corona-Fall geben. Demnach sei der Sprecher Prokop Bowtromiuk positiv getestet worden. Die Bezirksverordnetenversammlung, die am vergangenen Donnerstag stattfinden sollte, war bereits abgesagt worden. Die Mitarbeiter mussten sich laut Tagesspiegel auf Corona testen lassen. Auch Stadtrat Martin Schaefer (CDU) soll positiv getestet worden sein. (mit dpa)