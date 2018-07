Mobile Toiletten für den Straßenstrich ab September

Tiergarten. Ein „Verkehrsproblem“ ganz anderer Art beschäftigt den Bezirk Mitte seit langem an der Kurfürstenstraße. Unter dem dortigen Straßenstrich leidet unter anderem auch die hygienische Situation im Kiez. Um dem zu begegnen, stellt der Bezirk nun testweise zwei mobile Toiletten am Magdeburger Platz und an der Genthiner Straße Ecke Kurfürstenstraße auf. Ursprünglich sollte es sich dabei um Dixie-Klos handeln. Nun hat sich der Bezirk jedoch für eine robustere Variante aus Holz entschieden, erklärte der Bezirksbürgermeister.

So soll die mobile Toilette der Firma Eco aussehen

Foto: Eco

Wie lange die Toiletten den Prostituierten zur Verfügung stehen würden, ließ von Dassel offen. Die Aktion solle „laufen, solange es gut geht“. Geplant sei das Ganze zunächst bis Jahresende. Zeigen müsse sich, ob die Toiletten die hygienische Situation verbesserten, oder ob sie eher für den Drogenkonsum genutzt würden. Von Dassel nannte die Maßnahme ein „Experiment mit offenem Ausgang“. Gebe es keine Verbesserung, baue der Bezirk die Toiletten wieder ab.

