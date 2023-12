Berlin. Erneut hat es einen Gewaltvorfall im Görlitzer Park in Kreuzberg gegeben. Unterdessen nehmen die Zaun-Pläne Gestalt an.

Ein Mann soll im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg von einem Unbekannten überfallen und dabei eine Stichverletzung erlitten haben. Er kam zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige gab an, dass der Angreifer bei dem Überfall in der Nacht zu Samstag versucht habe, ihm die Brieftasche zu stehlen. Er habe sich aber gewehrt, den Fremden von sich gestoßen, sei dann aber von diesem mit einem spitzen Gegenstand am Rücken verletzt worden. Der Verletzte informierte nach bisherigen Erkenntnissen einen weiteren Passanten. Dann sei er am Ausgang des Parkes an der Oppelner Straße zusammengebrochen.

Zaun um Görlitzer Park in Kreuzberg – Berliner Senat erteilt Bauauftrag

Nachdem drei Männer im Juni ein Paar im Görlitzer Park überfallen und die Frau vergewaltigt hatten, war erneut eine Debatte über die Sicherheit in der Grünanlage entbrannt. Ein Zaun soll nun den Drogenhandel und weitere Kriminalität zurückdrängen. Dieser Zaun wurde nun vom Senat offiziell in Auftrag gegeben. Die bestehende Mauer solle repariert, ausgebaut und ergänzt werden, an den Zugängen sollen abschließbare Tore aufgestellt werden. Mit dem Zaun soll es künftig möglich werden, den Park nachts zu schließen, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin © DPA Images | Bernd von Jutrczenka

Die Mauer sowie die ergänzenden Zäune und Tore dürften voraussichtlich erst im späten Frühling oder Frühsommer fertig werden. Der Senat teilte mit, der Baubeginn der Maßnahme werde voraussichtlich im ersten Quartal 2024 liegen. Ursprünglich hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gesagt, der Zaun werde Anfang des Jahres gebaut. Zuletzt hieß es aus Senatskreisen, die Fertigstellung werde eher bis Mai oder Juni dauern.

Görlitzer Park: So teuer werden Zaun und Tore

Der Zaun und die Tore sollen knapp zwei Millionen Euro kosten, hieß es. Über Details, etwa die Höhe von Mauer und Zaun und die Bauart der Tore, müsse noch beraten werden. Zusätzliches Personal im Park sowie Beleuchtung kosten weitere mehr als zwei Millionen Euro.

Parallel zum Bau des Zauns, den vor allem die CDU und Teile der SPD wollte, soll es viel Geld für Unterstützung von Obdachlosen und Drogensüchtigen in Kreuzberg und anderen Kiezen geben. Rund 31 Millionen Euro sollen dort in den nächsten beiden Jahren ausgegeben werden. Zu den geplanten Hilfen gehören mehr Drogenkonsumräume, Unterkünfte, noch mehr Sozialarbeit und Drogenprävention. Das von den Grünen geführte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist weiterhin gegen den Zaun. dpa/JP

