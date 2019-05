In Friedrichshain entsteht ein Neubau. Der Quadratmeterpreis beträgt im Durchschnitt 7700 Euro.

Spatenstich An der East Side Gallery entstehen 185 Eigentumswohnungen

Berlin. An der East Side Gallery in Friedrichshain entsteht ein neues Bauprojekt. Der Komplex, für den an der Mühlenstraße jetzt Spatenstich war, bietet 185 Eigentumswohnungen. Zum Verkauf stehen darüber hinaus drei Gewerbeeinheiten.