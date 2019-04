Auf grünem Radweg: Redakteur Patrick Goldstein am Hermannplatz.

Erfahrungsbericht So sicher ist der neue Poller-Radweg an der Hasenheide

Berlin. Eine halbe Million Euro für einen Kilometer Radweg - um zu erfahren, ob sich das gelohnt hat, fahre ich die Kreuzberger Strecke zwischen Südstern und Hermannplatz ab. Der Boden des geschützten Radfahrstreifens ist grün markiert, die weiß-roten Poller übersieht so leicht keiner. Sie reichen bis an meinen Lenker und sind aus massivem Metall. Ein Pkw, Lkw oder Bus überrollt die nicht so leicht, wie gestrichelte und durchgezogene Markierungen. Ein Radfahrer fühlt sich da gleich erheblich viel sicherer.