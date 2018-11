Bund und Berlin beenden Tauziehen um Dragoner-Areal

Das Dragonerareal in Kreuzberg (Archivbild).

Finanzsenator Kollatz hat am Freitag den notariellen Vertrag zur Übernahme des Dragoner-Areals in Kreuzberg unterzeichnet.

Berlin. Das jahrelange Tauziehen um eine der letzten großen Entwicklungsgebiete in der Innenstadt ist beendet: Am Freitagvormittag hat Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) den notariellen Vertrag zur Übernahme des Dragoner-Areals in Kreuzberg unterzeichnet.

Der Vertrag steht nun zwar noch unter dem Gremienvorbehalt des Bundes. "Das ist aber nur noch eine reine Formsache" sagte seine Sprecherin Eva Henkel der Berliner Morgenpost.

Die Dragonerhöfe GmbH hatte das 4,7 Hektar große Areal 2016 zum Höchstgebot von 36 Millionen Euro von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erworben. Wie berichtet, war der Vertrag nicht vollzogen worden, weil der Finanzausschuss im Bundestag auf Betreiben Berlins den Verkauf stoppte.

Auf dem Grundstück zwischen Mehringdamm, Yorckstraße und Obentrautstraße sollen nun mehr als 200 Sozialwohnungen zu Mieten von 6,50 Euro je Quadratmeter entstehen.

Mehr zum Thema:

Anwohner und Bezirk starten Debatte um Dragoner-Areal

( ij )