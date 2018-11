Linie M10 So könnte die Party-Tram bis zum Hermannplatz führen

Berlin. Von Friedrichshain über Kreuzberg bis nach Nord-Neukölln soll sie führen – die Verlängerung der M10. Jetzt hat die Senatsverwaltung für Verkehr vorgestellt, wo genau die sogenannte Party-Tram entlang fahren könnte. Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung diskutieren am Donnerstagabend Anwohner über sieben mögliche Varianten.

So steht zunächst zur Diskussion, ob die Linie von der jetzigen Endhaltestelle an der Warschauer Brücke die Spree auf der Oberbaum-, der Schilling- oder der Elsenbrücke überqueren soll. Danach könnte die M10 unter anderem mitten durch Kreuzberg über den Lausitzer Platz zum Herrmannplatz fahren, den Görlitzer Park queren oder am westlichen Ende des Treptower Parks entlang über die Wildenbruchstraße auf die Sonnenallee führen.

„Erste Überlegungen“

Die Senatsverwaltung betont, dass es sich bei den sieben Varianten um „erste Überlegungen“ handelt. „Noch stehen die Planungen für die Straßenbahn ganz am Anfang“, heißt es in der Einladung zur Veranstaltung.

Die Verlängerung zum Hermannplatz hat der Senat im „Stadtentwicklungsplanung Verkehr“ verankert. Der Ausbau soll der Straßenbahn soll demnach eine umsteigefreie Verbindung zwischen dem S- und U-Bahnhof Warschauer Straße und dem U-Bahnhof Hermannplatz ermöglichen und die Anbindung der Stadtquartiere an den öffentlichen Nahverkehr weiter verbessern.

Die Verkehrsplaner verweisen in ihrer Bewertung auf die Auswirkungen der Tram-Verlängerung zum Hauptbahnhof. Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat das allein der Linie M10 in nur drei Jahren einen Fahrgastzuwachs von rund 45 Prozent beschert.

Einen solchen Positiv-Effekt erwarten Verkehrsexperten bei der aktuell diskutierten Streckenverlängerung erst recht. Denn die wegen ihrer starken Nutzung in den Abendstunden und an den Wochenenden von Berlinern gern auch als „Party-Tram“ bezeichnete Linie würde die Wohn-, Arbeits- und Feierquartiere in Friedrichshain mit denen in Kreuzberg und Neukölln verbinden.

Umstritten ist bislang, wo genau die neue Tram-Strecke lang führen soll und was die ganze Sache am Ende kosten wird. Beides hängt dabei eng zusammen. „Die Kosten der Straßenbahnverlängerung können erst mit Festlegung der Vorzugs-Trasse abgeschätzt werden“, so die Senatsverwaltung.

Die Diskussionsveranstaltung am Mittwochabend soll dem Austausch zwischen Planern und Bürgern dienen. Zudem können sich Bürger auf der Webseite www.mein.berlin.de bis zum 29. November online an der Diskussion beteiligen.

Erster Planungsschritt im Frühjahr

Abgeschlossen werden soll der erste Planungsschritt für das Tram-Projekt im Frühjahr 2019. Dann soll auch eine exakte Kosten-Nutzen-Rechnung vorliegen. Erst dann kann das notwendige Planfeststellungsverfahren für die Strecke beginnen. Erklärtes Ziel der rot-rot-grünen Landesregierung ist es, dass mit der Umsetzung noch innerhalb der aktuellen Legislaturperiode begonnen wird, die im Herbst 2021 endet. Ein Baubeginn bis zu diesem Zeitpunkt gilt unter Experten allerdings als wenig realistisch.

Als Teil ihrer neuen Verkehrspolitik zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs plant die rot-rot-grüne Koalition rund zwei Dutzend neue Tram-Strecken in der Stadt. Bei der Realisierung der Vorhaben kommt der Senat allerdings nur sehr langsam voran. Am weitesten sind die geplanten Verlängerungen vom Hauptbahnhof zum U-Bahnhof Turmstraße sowie eine direkte Tram-Anbindung für den Bahnhof Ostkreuz und eine weitere Strecke in Adlershof. Angedacht ist auch eine Tram-Strecke, die vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz führt.

Mehr zum Thema:

Fährt die "Party-Tram" M10 bald bis nach Neukölln?