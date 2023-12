Berlin. Der Bahnhof Zoo gilt laut einem Ranking als einer der schlechtesten in Europa. Doch was sagen die Berliner dazu?

Der Bahnhof Zoologischer Garten im Westen Berlins. Am Imbiss Curry36 bestellen Büroangestellte haufenweise Würste, aus den Türen der Bahnhofshalle strömen die Fahrgäste. Schnellen Schrittes verschwinden sie in den Tiefen der U-Bahn oder in den Weiten der Straßen Richtung Kranzler Eck oder Breitscheidplatz. Abgesehen von den Büroarbeitern, die ihre Mittagspause an der Currywurstbude verbringen, bleibt hier kaum einer stehen. Kaum einer zündet sich eine Zigarette an. Kaum einer hält einen Moment inne und wirft einen Blick auf die Nachrichten seines Smartphones. Fast alle – so scheint es – wollen nur eines: schnell weg hier.