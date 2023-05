Gemeiner Diebstahl: Fahrräder für behinderte Kinder sind weg

Der Diebstahl ihres Fahrzeugs bringt den Charlottenburger Verein Gesufit – Abkürzung für gesund und fit – in Bedrängnis. „In dem Fahrzeug waren Fahrräder, Dreiräder und Handbikes, mit denen wir geistig behinderten Kindern und Jugendlichen das Fahrradfahren zu ermöglichen“, sagt der Vereinsvorsitzende Günter Müller. Auch Fahrradhelme und andere Materialien waren in dem Fahrzeug.

Der Transporter stand in Reinickendorf am Wohnort des Trainers, der damit am nächsten Morgen zur Gustav-Meyer-Förderschule fahren wollte, als er in der Nacht zum Dienstag gestohlen wurde. „Da parkten mehrere Transporter, aber wegen seiner Beschriftung erschien er den Dieben wohl am attraktivsten“, vermutet Günter Müller.

Die Räder waren nicht versichert und werden dringend gebraucht, denn in Vorbereitung der Special Olympics in diesem Sommer in Berlin besucht der Verein Gesufit Förderschulen und Behinderten-Werkstätten, um Kinder und junge Menschen mit geistiger Behinderung für das Fahrradfahren zu begeistern.

Radprojekt zu den Special Olympics an Förderschulen

Jeweils zwei Trainer kommen mit dem Transporter zu den Werkstätten und an die Schulen in ganz Berlin. Die Kinder können dann direkt auf dem Schulhof, ausprobieren, mit einem Dreirad, einem Handbike oder einem normalen Fahrrad zu fahren. Oder erst einmal mit einem Tretroller fahren wollen. „Menschen mit geistiger Behinderung sind oft auch in ihren Bewegungen eingeschränkt“, sagt Vereinsvorsitzender Günter Müller.

Um das Radprojekt fortsetzen zu können, bittet der Charlottenburger Verein um Hilfe: „Wer uns Räder zur Verfügung stellen kann, egal, ob geliehen, gekauft oder geschenkt, bitte melden“, sagt Günter Müller. Am besten per E-Mail an info@gesufit-berlin.de.

Berliner helfen e.V. wird den Verein Gesufit mit einer Spende unterstützen, damit neue Räder angeschafft werden können.