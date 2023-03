Radfahrer auf dem Pop-up-Radweg in der Kantstraße. In diesem Jahr soll der Radweg verstetigt und die Spuren für den Verkehr neu aufgeteilt werden.

Mehr Radunfälle, Rettungswege verbaut, Parkplatznot: Die Kritik am Radweg in der Kantstraße ist groß. Was ist dran an den Vorwürfen?