Berlin-Wilmersdorf: Mahnwache für verunglückte Fahrradfahrerin

Berlin. Der Unfall hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Am Montag war eine Radfahrerin an der Bundesallee unter einen Betonmischer geraten und einige Tage später infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben. Bei einer Mahnwache haben der ADFC und der Verein Changing Cities am Sonntag der verunglückten Fahrradfahrerin gedacht.

„Nur weil ein Mensch auf ein Fahrrad steigt, um sich fortzubewegen, ist sein Leben nicht weniger wert“, sagte Paul Jäde, Vorstandsmitglied von Changing Cities ins Mikrofon. Eine Radfahrerin nickte. Hier war man sich einig: Der Straßenverkehr ist ungerecht gestaltet zugunsten der Autofahrer. Acht Radfahrer und Radfahrerinnen sind laut ADFC in diesem Jahr bisher in Berlin ums Leben gekommen.

An der Unfallstelle in Berlin-Wilmersdorf auf der Bundesallee zwischen Nachodstraße und Spichernstraße versammelten sich 300 Teilnehmende, mit und ohne Rad. Eine Fahrraddemonstration fuhr anschließend weiter in Richtung Bundesverkehrsministeriums. Am Ende der Mahnwache stellten die Aktivisten ein sogenanntes „Geisterrad“ auf. Die ehemalige Kreuzberger Bürgermeisterin Monika Hermann und Senatorin Bettina Jarasch (beide Grüne) nahmen an der Mahnwache teil, wollten sich jedoch nicht öffentlich äußern.

Gefährlicher Verkehrsknotenpunkt: Vorwürfe gegen Senat und Bezirk

Schon seit Jahren wird der Umbau dieses Teils der Bundesallee diskutiert. 2020 wurde der südliche Bereich der Kreuzung umgebaut. Die Veranstalter der Mahnwache sind der Meinung, der Unfall hätte vermieden werden können. „Wir fordern lediglich die Einhaltung des Mobilitätsgesetztes, die hier nicht gegeben ist“, sagt Jäde. Die Fahrradwege an der Unfallstelle seien zu schmal, der Verkehrsfluss für Radfahrer nicht gegeben. „Die Infrastruktur erlaubt es, dass solche Unfälle passieren“, so Jäde. Der Senat müsse für eine Umgestaltung sorgen.

Unterdessen sind die Ermittlungen zum Unfallhergang noch nicht abgeschlossen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost versucht die Polizei den Unfall anhand von Bildern zu rekonstruieren, die von einem Tesla aufgenommen wurden. Das Fahrzeug soll an der Unfallstelle gestanden haben, sodass auch der Unfall von der Autokamera gefilmt wurde. Dabei soll auch die Messerattacke auf den 64 Jahre alten Fahrer des Betonmischers gefilmt worden sein, die Aufnahmen sollen anschließend bei der Identifizierung des mutmaßlichen Täters geholfen haben.

Härtere Strafen gegen Klima-Aktivisten gefordert

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zudem gegen zwei Klima-Aktivisten, die sich auf einer Autobahnbrücke festgeklebt hatten wegen „Behinderung von Rettungskräften“. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr, das bei der Rettung der Frau helfen sollte, war in einen Stau geraten, den die Aktion der „Letzten Generation“ ausgelöst hatte. Die Gruppe war in der Folge bundesweit scharf kritisiert worden.

Auch am Wochenende äußerten sich Politiker zu dem Fall. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, fordert härtere Strafen gegen die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“. „Klima-Protest darf kein Freibrief für Straftaten sein“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Es braucht deutlich härtere Strafen für Klima-Chaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken. Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ kleben sich seit Monaten auf Straßen fest und behindern damit den Verkehr. Zuletzt bewarfen sie mehrmals berühmte Gemälde in etwa im Potsdamer Museum Barberini mit Lebensmitteln wie Kartoffelbrei oder Tomatensuppe.

Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte die Proteste der Gruppe „Letzte Generation“ deutlich. „Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden“, sagte Scholz am Sonnabend auf dem Debattenkonvent der SPD in Berlin auf die Frage, wie man mehr Verständnis für die Anliegen der Aktivisten schaffen könne. Scholz sagte, man müsse sich überlegen, was man mit Aktionen anrichte. Er glaube, dass das Gegenteil zu ihrem Anliegen erreicht werde, wenn sich Aktivsten auf die Straße klebten und den Verkehr behinderten.

700 Strafverfahren gegen Klima-Aktivisten in Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte der „Bild am Sonntag“ auf die Frage, wie lange die Politik die Klimaaktivisten gewähren lasse: „Wir greifen durch. In Berlin laufen mehr als 700 Strafverfahren gegen Klima-Aktivisten, davon wurde bislang nur eines eingestellt. Es sind bereits mehr als 240 Strafbefehle ergangen.“

In Berlin gab es nach Justizangaben bislang sechs Prozesse gegen Mitglieder der Letzten Generation, vier davon gegen Erwachsene. In diesen vier Fällen wurden jeweils Geldstrafen verhängt. Eine siebte Verhandlung fand am Freitag statt – eine 56-Jährige Aktivistin wurde wegen der Teilnahme an drei Blockaden im Januar und Februar ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt.

Auch nach Ansicht von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gehen die Aktivisten zu weit. Dem „Tagesspiegel am Sonntag“ sagte er: „Sie versuchen die grundlegenden Regeln unseres Zusammenlebens außer Kraft zu setzen und gefährden Menschenleben.“ Es könne darauf nur zwei Antworten geben. „Die eine findet sich im Strafgesetzbuch und muss auch angewandt werden. Auch wer ein hehres Ziel verfolgt, steht nicht über dem Gesetz.“ Noch wichtiger sei ihm der Dialog. „Ich sage den Aktivisten, dass durch ihr Vorgehen der Klimaschutz ganz sicher unter die Räder kommt.“