Fasanenstraße: Neuer Irrsinnsradweg

An der Fasenstraße in Charlottenburg endet ein neuer Radweg schon nach etwa 15 Metern und führt direkt auf parkende Autos zu.

Berlin und seine Radwege - das Thema sorgt zuverlässig für Aufmerksamkeit. Den neuesten Irrsinnsradweg gibt es jetzt an der Fasanenstraße in Charlottenburg. In leuchtendem grün ist der Fahrradweg markiert, an der Seite trennen zudem Poller die Spur von der Autofahrbahn. Doch schon nach etwa 15 Meter hört der Radweg auf und führt direkt auf parkende Autos zu. Um vorbeizukommen, müssen sie nach links auf die Straße ausweichen. Das kann gefährlich werden, wenn Autos von hinten kommen.

„Nur was gar kein Auto enthält, ist eine echte Fahrradstraße“, sagte eine Fahrradfahrerin. Ob der neue Radweg wirklich für mehr Sicherheit sorgt, bezweifelt sie. Viele Radfahrer nutzten an diesem Dienstag den neuen Radweg erst gar nicht, sondern fuhren gleich auf der Straße oder auf dem Bürgersteig.

Sebastian Weise, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Charlottenburg-Wilmersdorf, hingegen sagt, der neue Radweg solle die Verkehrssicherheit erhöhen und das Zuparken durch Autos verhindern. Langfristig solle die Straße zur Fahrradstraße angeordnet werden.