Berlin: Laptop-Wildschwein vor Abschuss - Tierschützer empört

Berlin. Das Wildschwein, das einem nackten Badegast am Teufelssee den Laptop geklaut hat, ist schon länger im Visier der Förster. Wie der RBB berichtet, wird die Rotte, zu der auch die freche Sau gehört, bereits beobachtet. Ihr droht der Abschuss.

„Wildschweine fragen sich immer: Wo finde ich schnell meine Nahrung“, sagt Katja Kammer, neue Leiterin des Forstamtes Grunewald kürzlich auf einem Rundgang durch den Wald. Dabei lernten sie auch schnell, wo sie leicht an Futter herankommen. Wildschweine seien Allesfresser, liegengelassener Müll sei für sie attraktiv.

Die Tiere werden vom Müll der Badegäste am Teufelssee angelockt und haben dadurch ihre „Grundscheue“ gegenüber dem Menschen verloren, so Kammer. Das sei eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Wildschwein am Teufelssee: Kein schneller Abschuss geplant

Zu einem schnellen Abschuss soll es aber nicht kommen. Auf Dauer sei die Situation dort nicht akzeptabel, aber ob und wann die Bache abgeschossen werde, lasse sich nicht verbindlich sagen, sagte der Sprecher der Berliner Forsten, Marc Franusch, am Freitag auf Anfrage. Es sei die falsche Jahreszeit und auch wegen der noch zu kleinen Jungtiere verbiete sich der Abschuss derzeit, betonte Franusch. Er hoffe derzeit vielmehr auf schlechteres Wetter, so dass die Wildschweine eine andere Strategie bei der Nahrungssuche verfolgen.

Wenn im Oktober die Jagdsaison beginne, sei das Areal im Grunewald im Südwesten der Hauptstadt wie immer ein Schwerpunkt, sagte Franusch. Dass die Bache dann geschossen werden könnte, sei möglich. Die Rotte vom Teufelssee werde nicht ausdrücklich geschont, sagte der Sprecher. Jedes Jahr würden in Berlin 1000 bis 2000 Wildschweine geschossen.

Erst kürzlich gingen die Bilder von einem nackten Mann am FKK-Strand, der einem Wildschwein hinterher rennt, durch die sozialen Medien. Das Wildschwein hatte die Tüte mit dem Laptop des Badegastes geklaut und war auf der Flucht. Letztlich ließ die Sau die Beute fallen und flüchtete.

Laptop-Wildschwein vom Teufelssee: Petition gegen Abschuss gestartet

Gegen den geplanten Abschuss der Sau regte sich rasch Kritik. Unter dem Titel "Rettet die freche aber friedliche Sau" wurde eine Petition bei change.org gestartet. Am Freitagnachmittag hatten bereits knapp 1000 Nutzer die Forderung unterzeichnet. In der Petition heißt es, die Sau teile sich seit Jahren friedlich ihren Lebensraum mit den Badegästen.

"Wären diese Bilder der frechen Sau nicht so viral gegangen, hätte das niemanden interessiert oder sich an der friedlichen Wildsau gestört", so die Petitionserstellerin. "Selbst als der nackte Mann sie mit Ihren Frischlingen gejagt hat, um seinen Laptop, ihre Beute, zurück zu erlangen, griff Sie den Mann nicht an!", heißt es weiter.

Wildschwein vom Teufelssee: Spontandemo vor dem Forsthaus Grunewald angekündigt

Bei Facebook hat die Bürgerinitiative „Aktion Fair Play“ zum Protest aufgerufen. Am kommenden Sonntag wollen sich Tierschützer vor dem Forsthaus Grunewald zur „Spontandemo“ treffen. Ziel sei es „gegen den Abschuss der Bache und ihrer Kinder am Teufelssee“ zu protestieren. In den Kommentaren finden sich ebenfalls empörte Stimmen wieder, die den geplanten Abschuss kritisieren. Eine Nutzerin postete die Nummer vom Forstamt mit der Hoffnung, dass sich möglichst viele Menschen bei der Behörde melden, um sich „für die Sauen einzusetzen.“