Wilmersdorf: Cornelsenwiese soll bebaut werden

Notwendige Naherholungsfläche oder doch nur ein großes Hundeklo? An der sogenannten „Cornelsenwiese“ im Süden Wilmersdorfs scheiden sich seit Jahren die Geister. Wie vielerorts in Berlin tobt auch hier der Kampf zwischen Grünflächenerhalt auf der einen und Wohnungsbau auf der anderen Seite. Das Immobilienunternehmen Becker & Kries will zwischen den sieben Häusern an Dillenburger-, Sodener und Wiesbadener Straße mit fünf neuen Gebäuden nachverdichten. Zwei davon sind zum Unmut einiger Anwohner auf der knapp 4000 Quadratmeter großen Grünfläche entlang des Franz-Cornelsen-Wegs geplant.

Der Erhalt der Wiese sei wichtig, „weil diese Gegend mittlerweile hoch verdichtet ist und weiter verdichtet wird“, meint Anwohner Norbert Macharej, Mitinitiator des Bürgerbegehrens zum Erhalt aller Grünflächen in Charlottenburg-Wilmersdorf. 2016 kamen dafür mehr als 18.000 Unterstützer zusammen. Anschließend wurden die Forderungen von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) übernommen. Aber die will für die Bebauung der Cornelsenwiese nun doch grünes Licht geben. Denn nach jahrelangem Hin und Her entschied der Bauausschuss auf seiner jüngsten Sitzung, dass der Bezirk das Bebauungsplanverfahren vorantreiben soll. Eine knappe Mehrheit aus SPD und FDP stimmte dafür, Grüne und AfD dagegen. CDU und Linke enthielten sich. Empörung unter den Anwohnern ist groß Nach anfänglicher Unterstützung hatte sich mit der Union die zweitstärkste BVV-Fraktion zuletzt auf die Seite der Grünen geschlagen und sich gegen die Bebauung der Cornelsenwiese ausgesprochen. Vor dem Hintergrund des Bürgerbegehrens sehe man die Pläne auch weiter kritisch, sagte die Fraktionsvorsitzende Susanne Klose. „Wir sind aber nach Akteneinsicht dazu gekommen, dass der Investor der Ansicht sein könnte, dass das für ihn so nicht zutrifft, weil er deutlich früher begonnen hat.“ Es sei schwierig für den Bezirk, etwaigen Schadensersatzforderungen standzuhalten, begründete Klose die Absicht der CDU, sich dem Bauvorhaben nicht länger in den Weg zu stellen. Die Empörung unter den Anwohnern ist groß. Bürgerbegehren-Initiator Macharej wertete die Enthaltungen als „Versteckspiel“. Seiner Ansicht nach gibt es keine rechtlichen Zwänge und daraus abzuleitende Schadensersatzansprüche. Zwar sei auch das Bürgerbegehren rechtlich nicht bindend. „Es gibt aber eine politische und moralische Verpflichtung, sich daran zu halten.“ Wer sich der Stimme enthält, würde sich wie SPD und FDP leichtfertig über den Bürgerwillen hinwegsetzen. Das wiederum untergrabe das Vertrauen in die gewählten Vertreter. Bei dem nun vorliegenden Votum des Ausschusses handelt es sich lediglich um eine Vorentscheidung. Den finalen Entschluss will die BVV auf ihrer nächsten Sitzung im Mai fällen.