Deutsche Bahn hat Westkreuz-Areal verkauft

Überraschend hat die Bahn das Westkreuz-Areal an einen Investor verkauft. Der Bezirk hält indes weiter an seinen Park-Plänen fest.

Charlottenburg-Wilmersdorf. Das Westkreuz-Areal ist verkauft. Mit dieser Information überraschte Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) am Donnerstagabend die Bezirksverordnetenversammlung (BVV). An wen die Deutsche Bahn das Grundstück am gleichnamigen S-Bahnhof veräußert hat und zu welchem Preis, ist bislang unbekannt. Spekulationen, der Deal sei für zehn Millionen abgeschlossen worden, verneinte Schruoffeneger: "Nein, das war viel weniger." Wer der Käufer ist, wollte der Stadtrat indes nicht sagen: "Das ist aber eine Gruppe, die im Bezirk schon relativ viel gemacht hat, aber bisher eher unauffällig agierte."

So wollte die AIB das Westkreuz-Areal entwickeln, doch nun hat ein anderer Investor den Zuschlag bekommen.

Foto: Allgemeine Immobilien-Börse GmbH/Christian Gérôme

Noch hat der Bahn-Finanzvorstand Schruoffeneger zufolge dem Verkauf zwar noch nicht zugestimmt. Der Bezirk, der für das Quartier einen Park plant, ist nun dennoch in einer schwierigen Situation. Ein entsprechender Bebauungsplan, der das Westkreuz zur Grünfläche deklariert, liegt zwar nahezu fertig vor, kann aber noch nicht festgesetzt werden, weil das Eisenbahn-Bundesamt das Areal noch nicht als Bahn-Verkehrsfläche entwidmet hat. "Wir dürfen den Plan erst dann festsetzen, wenn entwidmet worden ist. Dann müssen wir möglichst schnell sein", so der Stadtrat. Das Planungsrecht liege dann beim Bezirk. "Gegen uns kann dann niemand da bauen. Das werde dann aber möglicher Weise ein sehr zähes Verfahren, einen privaten Grundstücksbesitzer dazu zu bringen, das Grundstück entsprechend herzurichten und zu öffnen.

Nicht zum Zug gekommen ist damit die Allgemeine Immobilien-Börse (AIB) GmbH, die bislang damit an die Öffentlichkeit getreten ist, auf dem Grenzgebiet zwischen Charlottenburg und Halensee gemeinsam mit der Gewobag 1000 Wohnungen bauen zu wollen - 500 Sozialwohnungen und 500 freifinanzierte Mietwohnungen für Familien mit mittleren Einkommen.

AIB-Geschäftsführer Christian Christian Gérôme bedauert das und sagt, dass er mit-, aber offenbar nicht genug für das Grundstück geboten habe. Gérôme hatte dem Bezirk neben den Wohnungen auch eine neue Kita, Sportplätze, einen etwa 20.000 Quadratmeter großen öffentlich zugänglichen Park mit einem kleinen Teich angeboten und wollte auch die Kleingärten erhalten. Eine Durchwegung vom Stuttgarter Platz aus zum S-Bahnhof Westkreuz sollte in seiner Planung ebenfalls ermöglichst werden.

In der SPD will man vom eingeschlagenen Weg nicht abweichen und rätselt über die Intention des Käufers: "Für uns steht der Beschluss. Das Areal wird Grünfläche", sagt der baupolitische Sprecher der Fraktion, Wolfgang Tillinger. Für die FDP-Fraktion, die sich stets für eine moderate Wohnbebauung ausgesprochen hat, erschließt sich "der Bedarf für eine so große Grünanlage zwischen Grunewald und Lietzenseepark nicht, der Bedarf für Bauland, das für kostengünstiges Bauen genutzt wird jedoch sehr wohl", so der baupolitische Sprecher der Liberalen, Johannes Heyne. Er fordert vom Baustadtrat, für ein investitionsfreundliches Umfeld zu sorgen und die wenigen Brachflächen in der City West für den Wohnungsbau zu entwickeln.

