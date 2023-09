Die coolen Müllsammler vom Wedding

Berlin. 390 Vereine, Organisationen und Personen sind in diesem Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert, die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Unter den 20 Nominierten aus Berlin ist die Bürgerinitiative Litterpicker – Kehr Deinen Kiez. „Eine große Ehre für uns. Und wir freuen uns immer über Aufmerksamkeit für das Thema“, sagt Anna Wasilewski. Die Fotografin hat die Initiative vor zweieinhalb Jahren in ihrem damaligen Kiez in Wedding spontan gegründet.

„In der Corona-Zeit fiel mir auf, wie dreckig die Straßen waren“, sagt die 38-jährige. Telefonate mit der BSR blieben ohne Ergebnis. „Und ich wollte ja nicht immer nur meckern, sondern machen“. Über das Nachbarschaftsportal nebenan.de hat sie das erste Treffen organisiert.

15 Leute fanden sich, die bereit waren mitzumachen. Bewaffnet mit Gummihandschuhen, Müllsäcken und Greifern zog die kleine Truppe durch den Kiez. Inzwischen treffen sich die Litterpicker regelmäßig freitags um 17 Uhr in der Böttgerstraße 17, um gemeinsam für Sauberkeit zu sorgen.

Nicht nur meckern sondern machen

150 Aufräumaktionen haben die Litterpicker inzwischen durchgeführt – bei Wind und Wetter und auch über den eigenen Kiez hinaus. Nach ein oder zwei Stunden Müll sammeln wird noch zusammengesessen, gemeinsam getrunken oder gegessen. Oft spenden Firmen und Geschäfte aus der Nachbarschaft einen Imbiss und Getränke.

„Wir tun etwas für die Stadt und sammeln Karma-Punkte. Wir wollen Aufräumen cool machen und Spaß dabei haben“, meint Anna Wasilewski. Sie hat sich beim Bund für Umwelt- und Naturschutz zur Abfallbotschafterin und Klimaberaterin ausbilden lassen. In Gesundbrunnen hat sie vor Kurzem Vertreter der Bezirkspolitik, der BSR und des Grünflächenamtes zusammengebracht, um von jedem Einzelnen zu hören, was denn konkret getan werden muss, damit der Bezirk sauberer wird. „Alle müssen miteinander statt gegeneinander arbeiten“, meint sie. Dazu gehört aber auch die Müllvermeidung. Denn einfach mehr Mülleimer aufzustellen, sei auch keine Lösung. „Die Entleerung eines Mülleimers kostet acht Euro. Wir könnten so viel Geld sparen und das lieber in Bildung investieren“, meint die Gründerin von Litterpicker.

Die treffen sich auch zu Säuberungsaktionen auf Spielplätzen und im Strandbad Plötzensee. „Ein großes Problem sind die Zigarettenkippen. Viele Menschen wissen gar nicht, wie umweltschädlich die Kippen sind. Es gibt nikotinabhängige Igel in Berlin. Die fressen fünf Kippen – und dann sterben sie“, sagt Mitstreiterin Esther Reiners. Die Litterpicker klären Raucher auf Parkbänken freundlich auf und verteilen Taschen-Aschenbecher. „Wir wollen Müllverursacher nicht zur Rechenschaft ziehen, sondern überzeugen, das Richtige zu tun und praktische Lösungen anbieten“, sagt Anna Wasilewski. Dazu gehören auch die Litterpicker-Kisten die an verschiedenen Orten wie am Eingang vom Strandbad Plötzensee aufgestellt sind. Dort kann sich jeder, der Müll sammeln möchte, Zangen, Handschuhe und Müllbeutel nehmen. „Jeder kann etwas tun und Verantwortung übernehmen für seine Umgebung“, meint Anna Wasilewski.

Cleanup-Aktion mit Party am 15. September

Wer sich von der Begeisterung der Litterpicker anstecken lassen möchte, hat dazu am 15. September 2023 ab 15 Uhr Gelegenheit. Zum Auftakt des World Cleanup Day lädt Litterpicker gemeinsam mit über 20 Initiativen, Stiftungen, Unternehmen und der Verwaltung zur großen Aufräumaktion ins Strandbad Plötzensee ein, mit einem gemeinsamen Gruppenfoto und anschließender Party. Kontakt: Tel.: 01632682703, E-Mail: info@litterpicker.de.