Am 15. und 16. September 2023 ruft die Initiative „Wir Berlin“ wieder zum Cleanup Day auf. Im Vorjahr legte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) als prominente Helferin in der Hasenheide Hand an, dieses Jahr räumt Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) mit auf.