Sparkassen-Initiative: 100.000 Euro für die Kultur in Berlin

Mit der Initiative "Mehr Kultur" stärkt die Berliner Sparkasse die Kultur in Berlin. So kann man sich für die Fördergelder bewirbt.

Berlin. Mit ihrer Initiative „Mehr Kultur“ stärkt die Berliner Sparkasse die kulturelle Vielfalt in Berlin und ruft mittelgroße Kulturinstitutionen auf, sich noch bis zum 31. August 2023 für eine Förderung zu bewerben. Insgesamt 20 Kulturinstitutionen werden mit je 100.000 Euro über fünf Jahre unterstützt.

Ob Kieztheater, Stadtteilorchester oder privates Museum, gefördert wird die Kultur in ihrer ganzen Bandbreite in den Sparten Film, Theater, Museum, Tanz, Literatur, Fotografie, Musik sowie bildende Kunst. Mit der Initiative „Mehr Kultur“ sollen mittelgroße Kultureinrichtungen unterstützt werden, die ein tragfähiges und nachhaltiges Konzept haben. Der Förderzeitraum von fünf Jahren wird den Einrichtungen eine verlässliche Planungsperspektive geben, neue Ideen zu verwirklichen.

Kindern und Jugendlichen kulturelleErlebnisse ermöglichen

Über ihre Kulturstiftung „Stiftung Brandenburger Tor“ will die Berliner Sparkasse die Bedeutung der Kultur für die Zivilgesellschaft hervorheben und stärken. Eine wichtige Kooperation im Kulturbereich besteht mit der Komischen Oper Berlin. Vorrangiges Ziel ist es, die Teilhabe an Kultur und Kunst für Kinder und Jugendliche unabhängig von Herkunft und Bildungsgrad zu fördern.

„Alle lieben Berlins bunte Kulturszene, sie steht für unsere vielfältige Gesellschaft. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Vielfalt erhalten bleibt“, sagt Kai Uwe Peter von der Berliner Sparkasse. „Mit unserer Initiative fördern wir in politisch und finanziell schwierigen Zeiten Kultureinrichtungen, denn sie haben in den vergangenen Jahren besonders gelitten.“ Etwa 20.000 professionelle Künstlerinnen und Künstler leben in der Hauptstadt. Hinzu kommen 160.000 Beschäftigte in der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Bewerbungen sind auf der Internetseite der Berliner Sparkasse unter www.berliner-sparkasse.de/mehrkultur bis 31. August 2023 möglich. Eine Fachjury wird die Kultureinrichtungen auswählen, die Gewinner werden im September bekannt gegeben.