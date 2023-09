Defekte Ampelanlage führt zu schwerem Unfall in Wilmersdorf

Am Bahnhof Ostkreuz wurde einem Mann mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Berlin. In Berlin und Umgebung fiel in der Nacht und am frühen Morgen viel Arbeit fpür die Feuerwehr an. Es brannte in Gropiusstadt, Friedrichshain, Kreuzberg und im Teltow-Fläming-Kreis. Eine defekte Ampelanlage sorgte für einen schweren Zusammenstoß in Wilmersdorf. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 8. September: Frau und Kind rassistisch beleidigt

15.47 Uhr: In Neukölln sollen nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag eine Frau und ihr Kind rassistisch beleidigt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 37-Jährige mit ihrem Baby und zwei Hunden im Anita-Berber-Park unterwegs gewesen sein. Dort soll sie beim Entsorgen eines Hundekotbeutels von drei Männern und einer Frau aufgrund der Hautfarbe des Kindes rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Außerdem soll einer der Tatverdächtigen den Hitlergruß gezeigt haben. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Verdächtige nach Einbruch in Restaurant festgenommen

14.43 Uhr: Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag in Wittenau zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Anwohner hatten gegen 2 Uhr den Einbruch in einem Lokal am Eichborndamm bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen die beiden, einen 19-Jährigen und einen 28-Jährigen, noch im Lokal fest. Der 28-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand, indem sich an einer zerstörten Glastür festhielt. Dabei wurden er selbst und vier Einsatzkräfte verletzt. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mann schlägt anderem mit Bierflasche gegen die Stirn

14.02 Uhr: Ein Mann hat am Bahnhof Berlin-Ostkreuz einem 26-Jährigen mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige war laut Bundespolizei gegen 1.30 Uhr in Begleitung einer Frau auf dem Bahnsteig der Ringbahn, als er aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus angesprochen wurde. Kurz darauf soll eine Person aus der Gruppe die 27 Jahre alte Frau und ihren Begleiter beleidigt haben. Daraus entwickelt sich ein Streit, bei dem dann eine weitere Person aus der Gruppe dem 26-Jährigen mit einer gefüllten Bierflasche so heftig gegen den Kopf schlug, dass die Flasche zerbrach. Ein Person der Gruppe flüchtete in einer S-Bahn, Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnten die anderen beiden aber festhalten, bis die Polizei eintraf. Der 26-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn und kam in ein Krankenhaus. Einer der Tatverdächtigen, ein 27-Jähriger, hatte offenbar Drogen bei sich. Er sollte einem Richter vorgeführt werden.

Homophober Hintergrund: Unbekannter geht auf Mann los

13.55 Uhr: Ein Mann hat am Donnerstagabend auf dem Wittenbergplatz in Schöneberg offenbar aus homophobem Hintergrund versucht, einen 37-Jährigen zu verletzen. Der Polizei zufolge war der 37-Jährige mit einem kostümierten 36-Jährigen unterwegs, als er gegen 21 Uhr von dem Unbekannten homophob beleidigt und bedroht worden sein soll. Der Mann soll dem 37-Jährigen dabei sehr nahe gekommen sein. Dieser stieß ihn von sich weg, wodurch der Unbekannte zu Boden fiel. Nun soll er eine Glasflasche drohend in der rechten Hand gehalten und mehrfach versucht haben, den 37-Jährigen zu schlagen. Passanten, die den Schläger umringten, konnten das verhindern. Der Unbekannte floh schließlich unerkannt Richtung Budapester Straße.

Dieb auf frischer Tat ertappt – Zwei Autos in Parkhaus geknackt

13.28 Uhr: Gestern Nachmittag wurde in Tiergarten ein Mann festgenommen, der offenbar in zwei Autos eingedrungen war und daraus Gegenstände entwendet hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Mitarbeiter eines Parkhauses in der Budapester Straße den 28-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie dieser gegen 15.30 Uhr in zwei Autos eindrang. Die von ihm alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, die in diesem Fall weiter ermittelt.

Betrunkene Frau bepöbelt Mann am Strand – Volksverhetzung mit 2 Promille

13.05 Uhr: Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Nachmittag in Tegel im Bezirk Reinickendorf eine Frau fest. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 15.30 Uhr zu einer Badestelle an der Straße Flughafensee. Dort soll eine 45-Jährige mehrere mutmaßlich volksverhetzende Ausrufe getätigt und gezielt einen 33-jährigen Badegast beleidigt haben. Die Einsatzkräfte trafen die alkoholisierte Tatverdächtige am Badestrand an, nahmen sie fest und brachten sie zur Blutentnahme und zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Eine zuvor durchgeführte freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte sie die Polizeidienststelle wieder verlassen. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Maskierte Gruppe attackiert 14-Jährigen

13.01 Uhr: Gestern Abend soll in Hellersdorf ein Jugendlicher von einer Gruppe Maskierter niedergeschlagen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 14-Jährige gegen 20 Uhr auf einer Freifläche im Bereich Louis-Lewin-Straße/Wurzener Straße/Torgauer Straße unterwegs, als ihn mehrere Unbekannte an der Schulter gepackt und herumgerissen haben sollen. Anschließend soll der Jugendliche durch einen Faustschlag ins Gesicht zu Boden gegangen sein und kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Als er wieder zu sich gekommen ist, soll er eine Gruppe von vier bis sechs maskierten Personen bemerkt haben, die vom Ort geflüchtet sein ist. Der Jugendliche wurde unter anderem am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).

80-Jähriger wird bei Raub per E-Scooter verletzt

12.34 Uhr: Gestern Nachmittag ist ein Senior in Neukölln bei einem Raubüberfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 80-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Kirchgasse/Gerlachsheimer Weg unterwegs, als sich ihm von hinten ein Unbekannter auf einem E-Scooter näherte. Der Unbekannte griff dann nach dem Kameragurt der Spiegelreflexkamera, die der Senior über der Schulter trug, und versuchte, ihm diese zu entreißen. Dabei stürzte der 80-Jährige auf den Gehweg. Er ließ die Kamera jedoch nicht los und der Räuber zog weiterhin stark an dem Gurt. Durch das Reißen am Gurt schnitt sich dieser tief in den Arm des auf dem Gehweg liegenden Seniors. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute. Rettungskräfte brachten den 80-Jährigen mit den Armverletzungen in eine Klinik, in der er stationär verblieb. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd).

Seniorin übersieht Fußgänger und erfasst ihn mit Auto

11.12 Uhr: Gestern Vormittag wurde in Oberschönweide ein Fußgänger angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 70-jährige Autofahrerin gegen 10.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Rudolf-Rühl-Allee auf die Straße An der Wuhlheide den 40-jährigen Fußgänger übersehen haben, der bei Grün die Straße An der Wuhlheide in Richtung Rudolf-Rühl-Allee überquert haben soll, und fuhr diesen mit dem Skoda an. Der Fußgänger prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Fußgänger zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Rollerfahrerin und Sozia bei Unfall mit E-Scooter verletzt

11.08 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mitte sind zwei junge Frauen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einer gleichaltrigen Freundin zusammen auf einem E-Scooter die Seydelstraße in Fahrtrichtung Stallschreiberstraße. An der Alten Jakobstraße wollte die 19-Jährige ihre Fahrt geradeaus fortsetzen und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault zusammen. Mit dem Wagen war eine 35-Jährige in der Alten Jakobstraße in Richtung Sebastianstraße unterwegs. In der Folge des Zusammenstoßes stürzten beide Frauen vom E-Scooter. Alarmierte Rettungskräfte sowie eine Notärztin versorgten die beiden 19-Jährigen zunächst am Ort und brachten sie anschließend mit Kopf- sowie Rumpfverletzungen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Defekte Ampelanlage sorgt für schwere Kollision in Wilmersdorf

9.12 Uhr: Am frühen Morgen kam es im Zuge technischer Arbeiten zu einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf. Gegen 5 Uhr reparierten Arbeiter an der Lietzenburger Straße / Nürnberger Straße eine Ampel.

Deshalb war die Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Der Fahrer eines Toyota Prius Hybrid (offenbar Fahrdienstleister) und die Fahrerin einer Mercedes E-Klasse (T-Modell) krachten auf der Kreuzung zusammen. In dem Toyota wurde der Fahrer verletzt und im Mercedes die Fahrerin und Beifahrerin. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Die Feuerwehr räumte die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn. Im Kreuzungsbereich kam es für circa eine Stunde, aufgrund der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme, zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

Brennender SUV droht Baum zu entzünden – Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle

7.39 Uhr: Gegen 1.30 Uhr stand in der Singerstraße in Friedrichshain ein dunkler Audi SUV in Flammen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, welches bereits Äste eines Baumes entzündet hatte. Ob weitere Fahrzeuge durch die starke Hitze beschädigt wurden, konnte am Morgen noch nicht mitgeteilt werden. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Die Feuerwehr löscht einen in Brand stehenden Audi in der Nacht auf Freitag, bevor die Flammen auf andere Autos übergreifen konnten.

Foto: Morris Pudwell

Kleidercontainer in Kreuzberg gerät in Brand

7.02 Uhr: In der Nacht zu Freitag stand gegen 1.45 Uhr ein Kleidercontainer in der Urbanstraße, in Kreuzberg, in Flammen. Eine schwarze Rauchwolke schoss die Fassade hoch und gefährdete dadurch Anwohner. Gerade in der Zeit der warmen Sommernächte, lassen viele Anwohner nachts die Fenster geöffnet. Die rund 18 Einsatzkräfte löschten den brennenden Kleidercontainer und kontrollierten mehrere Wohnungen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, derzeit wird von einer "Schweren Brandstiftung" ausgegangen.

Ein brennender Kleidercontainer sorgte für einen Löscheinsatz in Kreuzberg.

Foto: Morris Pudwell

Austretender Stickstoff sorgt für weiträumige Sperrung in Treptow

6.37 Uhr: Am späten Donnerstagabend wurde die Berliner Feuerwehr gegen 22 Uhr nach Treptow in den Groß-Berliner Damm alarmiert. Besorgte Bürger meldeten einen Kleintransporter, aus dem ein unbekanntes Gas ausströmen würde. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Austretender Stickstoff führte in der Nacht auf Freitag zu einer Straßensperrung in Treptow

Foto: Morris Pudwell

Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich in dem Fahrzeug ein Behälter befindet, der flüssigen Stickstoff lagert. Wird der Behälter (zu) warm, gibt er entstehenden Druck über ein Ventil ab. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei ermittelt und konnte der Feuerwehr Entwarnung geben. Der Mann öffnete den Kleintransporter und zeigte den interessierten Feuerwehrleuten, wie er den Behälter entlastet. Die anfängliche Vollsperrung des Groß-Berliner-Damms wurde rasch aufgehoben, es Bestand keine Gefahr für Anwohner.

Feuerwehr verhindert Großbrand in brandenburgischem Baumarkt

6.22 Uhr: In der Nacht auf Freitag brannte es gegen 21 Uhr in Blankenfelde-Mahlow im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming das Daches eines Gartencenters. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer rechtzeitig eindämmen und ein Übergreifen auf den restlichen Baumarkt verhindern. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, die Beamten der Brandenburger Polizei ermitteln.

Familie rettet sich vor Flammen – Wohnung in Gropiusstadt brennt aus

6 Uhr: Gegen 3.30 Uhr spielten sich dramatische Szenen in der Lipschitzallee in Neukölln im Ortsteil Gropiusstadt ab. Eine Wohnung stand lichterloh in Flammen. Die Bewohner, eine Familie, konnte sich offenbar selbst aus der Wohnung retten.

In Gropiusstadt stand in den Morgenstunden des Freitag eine Wohung lichterloh in Flammen.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr löschte die Wohnung, aus der meterhohe Flammen schossen. Die Brandbekämpfer brachten mehrere Bewohner teilweise mit Fluchthauben in Sicherheit, Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde in einem Rettungswagen verbracht, der Mann und 2 Kinder gesichtet. Weitere Bewohner des Gebäudes wurden ebenfalls gesichtet und betreut. Die Feuerwehr war mit circa 50 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Die Bewohner der Wohnung wurden befragt.

