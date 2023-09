Berlin: 80-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz ist eine 80-Jährige in Krankenhaus gestorben

In Lichtenrade stürzten zwei Jugendliche mit einem E-Roller

Eine Seniorin ist nach einem Unfall auf einem Berliner Parkplatz im Krankenhaus gestorben. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin vom 2. September: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Feuerwehrfahrzeug verletzt

12.32 Uhr: Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Wittenau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr gegen 15.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn die Straße Am Nordgraben aus Richtung Rödernallee kommend befahren haben. Bei roter Ampel soll das Löschfahrzeug in den Kreuzungsbereich Am Nordgraben/Oranienburger Straße eingefahren sein. Ein 29-jähriger Motorradfahrer, der grünes Ampellicht gehabt haben soll, fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in den Kreuzungsbereich hinein und es kam zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Löschfahrzeug. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin und kam nach erfolgter Erstversorgung durch die Besatzung des Feuerwehrfahrzeugs zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Jugendliche stürzen von E-Roller undverletzen sich

11.56 Uhr: Gestern Abend kam es in Lichtenrade zu einem Verkehrsunfall mit zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter. Gegen 21.15 Uhr befuhr eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Goltzstraße. Hinter ihr stand ein 17-jähriger Freund und fuhr mit. In Höhe der Briesingstraße soll sie eine Absperrkette zwischen zwei Pollern übersehen haben und fuhr dagegen. Daraufhin stürzten beide und verletzten sich. Die Fahrerin erlitt innere Verletzungen sowie eine Fraktur des Schlüsselbeins. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär verblieb. Der 17-Jährige zog sich Platzwunden im Gesicht und eine Daumenprellung zu, welche ambulant versorgt wurde.

80-Jährige stirbt nach Unfall auf Parkplatz

11.32 Uhr: Bei einem Unfall in Reinickendorf ist eine 80 Jahre alte Frau so schwer verletzt worden, dass sie später im Krankenhaus starb. Eine 32-Jährige habe die Seniorin nach bisherigem Kenntnisstand mit ihrem Auto auf einem Supermarktparkplatz angefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 80-Jährige sei auf den Boden gestürzt und nicht ansprechbar gewesen. Ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Einige Stunden nach dem Unfall von Freitag sei sie dort gestorben. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

