Mitte: Mann nach Streit mit Stichverletzung ins Krankenhaus

Mitte: Mann nach Stichverletzung ins Krankenhaus

Berlin. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Mitte ist am Sonntagabend für einen Beteiligten mit einer Stichverletzung im Rücken geendet. Zunächst hätten sich zwei Männer in der Torstraße beleidigt und angerempelt, sagte eine Polizeisprecherin. Als ein Dritter hinzukam, eskalierte die körperliche Auseinandersetzung. Ein Mann wurde demnach mit einer Stichwaffe am Rücken verletzt, die beiden anderen flohen. Der Verletzte suchte sich demnach in einem Lokal in der Nähe Hilfe. Von dort wurde der Mann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zu den Beteiligten oder zum Grund der Auseinandersetzung machte die Polizei zunächst nicht.

Pankow: Auseinandersetzung im Sommerbad

Am Sonntagnachmittag kam es in Pankow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Personal eines Badebetriebes und zwei jungen Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen drei Sicherheitsmitarbeiter eines Sommerbades in der Wolfshagener Straße gegen 16.45 Uhr von Badegästen angesprochen und auf ein Duo aufmerksam gemacht worden sein. Um den Vorwurf einer sexuellen Belästigung zu klären, habe das Trio die beiden 23-Jährigen aus einer Gruppe separiert und zu einem Raum geführt. Vor diesem sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den fünf Männern gekommen. Infolgedessen klagte einer der beiden 23-Jährigen über Schmerzen in einer Schulter und der andere über Schmerzen im Bereich der Brust und einer Hand. Ebenso eine Verletzung an einer Hand erlitt ein 39 Jahre alter Mitarbeiter. Alle Anwesenden lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Alarmierte Einsatzkräfte gingen dem im Raum stehenden Vorwurf der sexuellen Belästigung nach und konnten diesen letztlich ausräumen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung und einer Freiheitsberaubung hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Tempelhof-Schöneberg: Verdächtiger zu mehreren Brandstiftungen festgenommen

In der vergangenen Nacht brannten in Friedenau, Schöneberg und Steglitz diverse Mülltonnen. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen des Polizeiabschnitts 42 führten auf die Spur eines Jugendlichen, der kurz darauf festgenommen werden konnte. Zwischen Mitternacht und 3.20 Uhr wurden dem Polizeinotruf insgesamt acht Brandstellen in verschiedenen Straßen gemeldet, bei denen Müllcontainer in Brand gesteckt worden waren. 16 Behälter wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt. An der Friedenauer Brücke wurde zudem ein Laubhaufen angezündet, wodurch ein abgestellter E-Scooter ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. In allen Fällen löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der letztlich erfolglosen Absuche der Umgebung kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Aufgrund erster Ermittlungen geriet ein 15-Jähriger in Verdacht, der schließlich in einem Wohnheim in der Fregestraße angetroffen und von Polizeikräften festgenommen wurde. Er räumte die Begehung der Taten ein, kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die Ermittlungen, bei denen auch geprüft wird, ob der Jugendliche für weitere Fälle als Täter in Betracht kommt, hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.