Unfall: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt bei Kreuzungscrash

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brandenburg an der Havel ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Samstagabend auf einer Kreuzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 71 Jahre alte Autofahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar.

Polizeifahrzeug rammt Fahrzeug eines Fahrdienstleisters

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße/Bayernring in Tempelhof.

Foto: Morris Pudwell

Bei der Kollision eines Polizeifahrzeugs mit dem Auto eines Fahrdienstleisters in Tempelhof ist eine Frau verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Angaben von vor Ort in der Nacht zu Sonntag gegen 1.15 Uhr an der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße/Bayernring. Bei der verletzten Frau handelt es sich demnach um einen Fahrgast. Der Fahrer des Toyota teilte der Feuerwehr mit, dass die Polizei wie aus dem Nichts auftauchte und kein Blaulicht zu erkennen war. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Mutmaßlicher Dealer flüchtet vor Polizeikontrolle

Polizisten untersuchen das Fluchtfahrzeug.

Foto: Morris Pudwell

Bei der Kontrolle eines Autos am Karl-Marx-Platz in Neukölln hat der Fahrer in der Nacht zu Sonntag beinahe einen Polizisten angefahren. Anschließend flüchtete er vor der Polizei. Die Beamten nahmen laut Angaben von vor Ort die Verfolgung auf. In Höhe der Nogatstraße/Hermannstraße konnte demnach der Volkswagen gestoppt werden, der Fahrer jedoch entkam zu Fuß. Eine Suche blieb erfolglos. Der Mann ist aus anderen Delikten (Verkauf von Drogen aus Auto heraus) bekannt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.