Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend in Berlin-Neukölln.

Gewaltsamer Streit in Neukölln: Polizei im Großeinsatz

Die Berliner Polizei ist am Mittwochabend zu einem Großeinsatz in Neukölln ausgerückt. Dort kam es nach ersten Angaben gegen 22.30 Uhr auf einem etwa 120 Meter langen Abschnitt der Tellstraße zu einem gewalttätigen Streit, bei dem mehrere Menschen mit verschiedenen Gegenständen aufeinander losgingen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, wie es vor Ort hieß. Mindestens eine Person kam in Begleitung von Polizeibeamten in ein Krankenhaus. Der Mann gilt als einer der Tatverdächtigen. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde auf dem Bürgersteig vorübergehend festgesetzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Tellstraße war in der Nacht für etwa zwei Stunden gesperrt.

In einem Video, das der Journalist Claas Meyer-Heuer bei Twitter veröffentlichte und das die Situation am Mittwochabend zeigen soll, sind mehrere Männer zu sehen, die vor einem Imbiss mit Fäusten, Kisten und Stühlen um sich schlagen.

Kudamm: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrerin mit 3,61 Promille

Bei Twitter veröffentlichte die Polizei ein Bild, das den Promillewert der E-Scooter-Fahrerin zeigt.

Foto: Polizei Berlin

Die Berliner Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle auf dem Kudamm eine E-Scooter-Fahrerin mit einem Promillewert von 3,61 gestoppt. Außerdem sei das Versicherungskennzeichen abgelaufen, wie die Polizei bei Twitter weiter mitteilte.

Bayerischer Platz: Drei Fahrgäste rassistisch und antisemitisch beleidigt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch drei Frauen in einer U-Bahn in Schöneberg beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, seien gegen 16.30 Uhr eine 26-jährige und eine 22-jährige Frau im Zug der U4 am Bayrischen Platz unterwegs gewesen, als der Unbekannte den Waggon bestieg. Hier habe er die Frauen angeschrien und rassistisch beleidigt. Weitere Fahrgäste seien nicht im Waggon gewesen. An der nächsten Station, U-Bahnhof Rathaus Schöneberg, seien die Frauen und der Mann ausgestiegen. Eine dritte unbekannte Frau trat an die 22-Jährige und die 26-Jährige heran und teilte mit, dass der Mann sie auch angeschrien und antisemitisch beleidigt haben soll. Die beiden Frauen erstatteten Anzeige. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Kottbusser Tor: Polizei nimmt Handy-Räuber fest

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Handy-Räuber in Kreuzberg festgenommen. Wie die Ermittler mitteilte, entwendete ein 28-Jähriger gegen 1.30 Uhr das Handy aus der Hand eines 46-Jährigen und rannte weg. Der Bestohlene eilte hinterher und konnte den Dieb in der Nähe der Polizeiwache am Kottbusser Tor stellen. Der 28-Jährige nahm zwei Glasflaschen vom Boden und warf diese in die Richtung des 46-Jährigen. Dem ersten Wurf konnte er ausweichen, bei dem zweiten wurde er an der rechten Hand getroffen. Polizeikräfte schritten ein, gerade als der Verletzte den Dieb mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide wurden festgenommen, zur Identitätsfeststellung der Nebenwache zugeführt und durch Rettungskräfte behandelt. Der 28–jährige Tatverdächtige wurde einem Fachkommissariat übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Lichtenberg: Pärchen homophob beleidigt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Verkäufer und zwei Frauen wurden Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochnachmittag nach Alt-Hohenschönhausen gerufen. Nach bisherigem Kenntnisstand ließen sich eine 38 und ein 55 Jahre alte Frau gegen 17.30 Uhr in einem Geschäft an der Orankestraße von einem Verkäufer beraten. Dabei kam es zu Streitigkeiten, die darin gipfelten, dass der Mann das Pärchen homophob beleidigt und bedroht haben soll. Als die Einsatzkräfte erschienen, hatte der Verkäufer das Geschäft bereits verlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

Feuer in Schöneberg: Feuerwehr löscht brennende Kellerverschläge

Die Feuerwehr bei Löscharbeiten an der Hauptstraße in Berlin-Schöneberg.

Foto: Morris Pudwell

An der Hauptstraße in Schöneberg haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Kellerverschläge gebrannt. Vor Ort hieß es, die Feuerwehr sei mit 24 Kräften im Einsatz gewesen und habe den Brand schnell löschen können. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Hauptstraße war zwischenzeitlich gesperrt.

Vespa-Fahrer bei Unfall in Niederschönhausen schwer verletzt

Ein Vespa-Fahrer hat am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 63-jährige Fahrer eines Renault gegen 11.45 Uhr die Homeyerstraße und wollte in die Grabbeallee einbiegen. Dabei stieß das Auto mit dem 54-jährigen Fahrer einer Vespa zusammen. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung von Rumpfverletzungen aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben. Während der Rettungsmaßnahmen war die Grabbeallee bis kurz nach 16.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, wovon auch eine Straßenbahn- und eine Buslinie betroffen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Lichtenrade: Wahlkreisbüro beschossen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Wahlkreisbüro der SPD-Abgeordneten Melanie Kühnemann-Grunow in Lichtenrade beschossen worden. Gefeuert worden sei vermutlich mit einem Druckluftgewehr, wie die Berliner SPD am Donnerstag mitteilte. Dabei seien Einschusslöcher in der großen Fensterscheibe entstanden, im inneren des Büros seien die Kugeln gefunden worden. Laut SPD hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die beiden SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh teilte zu dem Vorfall mit: „Der Beschuss des Bürgerbüros von Melanie Kühnemann-Grunow ist eine abscheuliche Tat und richtet sich auch gegen unsere parlamentarische Demokratie. Die gesamte Berliner SPD steht solidarisch an der Seite von Melanie Kühnemann-Grunow und ihrem Team in Lichtenrade."

Mittenwalde: Motorradfahrer prallt gegen Baum – tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der B246 zwischen Mittenwalde und Gallun (Landkreis Dahme-Spreewald) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand eine Autofahrerin am späten Mittwochabend den Mann und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizei ist die Identität des Mannes bislang noch unklar. Zur Unfallaufnahme und Bergung wurde die Straße für mehrere Stunden vollgesperrt. Dabei wurden den Angaben zufolge auch Unfallgutachter hinzugezogen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und der Identität des Mannes.

Unfall in Pankow: 73-Jähriger fährt Litfaßsäule um

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Pankower Orsteil Weißensee schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 7.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Allee beim Einparken aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Hierbei sei er zunächst in eine Böschung gefahren, überquerte eine Grünfläche und den Gehweg auf der Feldtmannstraße über die Berliner Allee und kollidierte mit einer Litfaßsäule Höhe Nüßlerstraße, die aus ihrer Verankerung gerissen wurde und auf einen geparkten Transporter fiel. Einsatzkräfte stellten bei dem 73-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab eine geringe Alkoholkonzentration. Den Angaben des 73-Jährigen zu Folge kann ein technischer Defekt am Pkw nicht ausgeschlossen werden. Der Wagen wurde sichergestellt. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.