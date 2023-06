Lichtenberg: Pkw-Brandstifter schlägt gleich zweimal zu

Lichtenberg: Erneut brennen mehrere Fahrzeuge – Täter schlägt doppelt zu

In den frühen Morgenstunden ereigneten sich mehrere Pkw-Brände hintereinander auf demselben Parkplatzin Lichtenberg. Gegen 0:20 Uhr brannten auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Guddorf-Straße Höhe Mauritiuskirchstraße mehrere Pkw. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Nachdem Ermittler der Polizei vor Ort erste Ermittlungen durchgeführt hatten und den Tatort wieder verlassen hatten, sogar ein Einsatzwagen der Polizei am Ort die Fahrzeuge sicherte, legte der oder die Täter noch mal nach. Der dreiste Brandstifter zündete gegen 2 Uhr das Heck eines Pkw auf demselben Parkplatz der ersten Brände an. Der Ort war für die Beamten, die den Tatort sicherten, nicht einsehbar. Der oder die Täter flüchteten durch eine am Brandort gelegene Grünanalage. Die Feuerwehr löschte den brennenden Pkw. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt in allen Fällen.

Berlin-Neukölln: Großeinsatz der Feuerwehr im Sommerbad Neukölln in einem Technikraum tritt Chlorgas aus

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr zum Sommerbad Neukölln, am Columbiadamm 160 gerufen. Grund für den Alarm war ausgetretenes Chlorgas in einem Betriebsgebäude. Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Einsatzkräften aus. Nach ersten Erkenntnissen wurden 35 Einsatzkräfte benötigt, von denen zwei mit schweren Chemieschutzanzügen einen Technikraum betraten. Nach ersten Informationen wurden am Tage Behälter ausgetauscht, vermutlich kam es hierbei zu der Leckage.

Weil im Freibad am Columbiadamm giftiges Chlorgas ausgetreten war, mussten Feuerwehrleute mit Schutzmontur anrücken.

Foto: Morris Pudwell

Reinickendorf: Schwer verletzt durch Verkehrskollision an Kreuzung

Am Freitagabend ereignete sich in Reinickendorf eine heftige Kollision mit mindestens einem schwer Verletzten. Dabei kollidierte aus bisher unbekannten Gründen ein Porsche SUV mit einem anderen Wagen an der Kreuzung Kopenhagener Straße/ Flottenstraße. Rettungssanitäter verbrachten mindestens ein Unfallopfer ins Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst übernahm die Ermittlungen und sperrte die Kreuzung für mehrere Stunden.

Schwer verletzt musste ein Unfallopfer bei einer Kreuzungskollision in Reinickendorf in die Notaufnahme eingeliefert werden.

Foto: Morris Pudwell

Am Schadensbild lässt sich die Wucht des Aufpralls an der Ecke Kopenhagener Straße/ FLottenstraße erahnen.

Foto: Morris Pudwell