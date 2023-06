Karls Erdbeerhof Berlin: Feuer und riesige Rauchwolke - mehrere Verletzte

Im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin ist ein Feuer ausgebrochen. Videos zeigen riesige Rauchwolken über dem Gelände.

Elstal/Berlin. Mehrere Gebäude sind am Dienstagvormittag im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin in Brand geraten. Dabei habe es vier Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Hauptsächlich handele es sich demnach um Rauchgasvergiftungen. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auf einem Video bei Instagram, das den Brand zeigen sollte, war eine große Rauchwolke zu sehen.

Das Feuer soll nach Angaben der Polizei in einer Werkstatt ausgebrochen sein. Anschließend wurde der Park von den Beamten geräumt und Zufahrtswege zu dem Erlebnispark wurden gesperrt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer gegen 13.30 Uhr weitgehend gelöscht, so eine Polizeisprecherin am Brandort.

Polizei und Feuerwehr sprachen von einem Großeinsatz. Mehrere Feuerwehren anliegender Kommunen waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Hintergründe zu dem Brand waren zunächst unklar.

Feuer bei Karls Erdbeerhof: Fotos und Videos zeigen Flammen

Wie die "B.Z." unter Berufung auf den Erlebnisdorf-Chef Robert Dahl berichtet, sei ein Bauernhof-Gebäude mit einem Stall am nördlichen Ende in Brand geraten. Die Schweine, Ziegen und Meerschweinchen in dem Stall seien alle gerettet worden, wie es zunächst hieß.

Ein Foto bei Twitter zeigte ein Gebäude, angeblich auf dem Erdbeerhof, das in voller Ausdehnung brannte.

Karls Erdbeerhof bei Berlin: Beliebtes Ausflugsziel vor den Toren der Hauptstadt

Karls Erdbeerhof in Wustermark/Elstal (Archivbild).

Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Seit 2014 gibt es das Erlebnis-Dorf in Elstal. Bei viele Berliner Familien mit kleinen Kindern gilt der Erdbeerhof als beliebtes Ausflugsziel, auch weil der Eintritt und einige Attraktionen gratis sind. Jährlich kommen bis zu eine Million Besucher. Gestartet wurde mit einem Bauernmarkt und einer Bonbonmanufaktur, Spielplätzen und einer Traktorbahn. Lesen Sie auch: Karls Erdbeerhof in Elstal wird ausgebaut - was dort entsteht

In den vergangenen Jahren sind einige Attraktionen hinzugekommen, etwa eine Achterbahn und die nach eigenen Angaben größte Eisfigurenausstellung Deutschlands. Aktuell läuft die Erweiterung des Geländes, es soll auf 70 Hektar anwachsen. Neben dem Erdbeerhof soll ein "Bibi & Tina"-Freizeitpark entstehen. Der Park, der auf der gleichnamigen Kinderhörspielserie basiert, soll 2024 eröffnet werden und eine Fläche von rund 60.000 Quadratmetern einnehmen. Auch interessant: Karls Erdbeerhof - Robert Dahl ist der König der Erdbeeren