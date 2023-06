Karls Erdbeerhof Berlin: Heftiges Feuer wütet – Bilder zeigen Zerstörung

Bei einem Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof sind zehn Personen verletzt worden

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache

Durch das Feuer kam es zu einer weithin sichtbaren Rauchwolke

Elstal/Berlin. Obwohl sich die Flammen am Dienstag durch mehrere Gebäude des Freizeitparks „Karls Erdbeerhof“ im brandenburgischen Elstal bei Wustermark fraßen, hat der Freizeitpark am Mittwochmorgen wieder geöffnet. "Ein trauriger Tag für Karls und alle Fans…und jetzt kommt ein fettes ABER, denn wir sind unendlich dankbar", heißt es auf der Facebook-Seite der Betreiber. Alle Tiere seien gerettet worden, keinem Menschen sei etwas zugestoßen. "Ihr seid alle die Besten der Welt und wir fühlen uns als Glückspilze, in so einer schwierigen Zeit von so vielen liebevollen und großartigen Menschen umgeben zu sein!", hieß es weiter

Der Schaden sei durch die Zusammenarbeit von Mitarbeitenden und Rettungskräften vergleichsweise gering geblieben, hatte Erdbeerhof-Gründer Robert Dahl schon am Dienstagnachmittag gesagt. Die örtliche Feuerwehr schätze den Sachschaden auf eine sechsstellige Summe.

Karls Erdbeerhof bei Berlin: Zehn Verletzte bei Brand

Ein zerstörtes Gebäude auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof bei Berlin.

Foto: Tobias Schwarz / AFP

Das Feuer brach am Morgen in einem Werkstattgebäude aus, wie eine Sprecherin des Landkreises Havelland der Berliner Morgenpost sagte. Von dort habe es sich auf eng anliegende Nebengebäude ausgebreitet. „Allerdings konnten die Einsatzkräfte das Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern.“ Der Brand konnte am frühen Vormittag unter Kontrolle gebracht werden.

Insgesamt standen rund 400 Quadratmeter in Flammen. Die Brandschneise sei etwa zehn Meter breit und 40 Meter lang gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei dem Feuer verletzten sich insgesamt zehn Menschen. Neun zogen sich Rauchgasvergiftungen zu. Ein Feuerwehrmann hatte nach Angaben der Feuerwehr Kreislaufprobleme. Ein Sprecher der Polizei hatte zuvor von vier Verletzten gesprochen, die Sprecherin des Landkreises gab die Zahl mit neun an. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte aus fünf Gemeinden des Landkreises Havelland mit 20 Fahrzeugen im Einsatz.

Polizisten räumten den Park und sperrten die Zufahrten. Gegen 14 Uhr vermeldete die Feuerwehr, dass der Brand gelöscht sei. Die Ursache werde nun ermittelt, hieß es am Nachmittag. Polizei und Feuerwehr sprachen von einem Großeinsatz. Die schwarzen Rauchwolken waren noch kilometerweit zu sehen.

Karls Erdbeerhof eröffnete 2014 und lockt mit freiem Eintritt

Rauch steigt auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark.

Foto: Christian Pörschmann / dpa

Seit 2014 gibt es das Erlebnis-Dorf in Elstal westlich von Berlin. Bei Familien mit kleinen Kindern gilt er mitunter als beliebtes Ausflugsziel – auch weil der Eintritt frei ist. Jährlich kommen nach Betreiberangaben bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher. Gestartet wurde unter anderem mit einem Bauernmarkt, Spielplätzen und einer Traktorbahn. Mittlerweile gibt es eine Achterbahn. Das Gelände soll nach Betreiberangaben auf 70 Hektar anwachsen. Neben dem Erdbeerhof soll ein „Bibi & Tina“-Freizeitpark entstehen. Der Park, der auf der gleichnamigen Kinderhörspielserie basiert, soll im kommenden Jahr eröffnet werden und eine Fläche von rund 60.000 Quadratmetern einnehmen. Auch interessant: Karls Erdbeerhof - Robert Dahl ist der König der Erdbeeren

Karls Erlebnis-Dörfer sind im Nordosten Deutschlands aus einem Erdbeer-Anbaubetrieb entstanden. Nach Angaben des Unternehmens gibt es mittlerweile sieben Standorte mit unterschiedlichen Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Hinzu kommen zwei Manufaktur-Geschäfte in Berlin. Vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und Niedersachsen seien im Aufbau. Lesen Sie auch: Karls Erdbeerhof in Elstal wird ausgebaut - was dort entsteht