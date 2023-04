Silvester-Randale: Polizei sucht Tatverdächtige mit Fotos

Die Krawalle in der Silvesternacht in Berlin hatten bundesweit für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Vielerorts hatten Randalierer Polizei und Feuerwehr mit Pyrotechnik beschossen. Die Übergriffe hatte auch ein starkes Echo in der Politik ausgelöst.

Vier Monate nach den Taten hat die Polizei Berlin nun Fotos aus einem TikTok-Video veröffentlicht und fahndet so nach mehreren Tatverdächtigen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen. Sie sollen in der Silvesternacht gegen 0.20 Uhr in der Brunnenstraße in Gesundbrunnen aus einer 50 bis 70-köpfigen Gruppe heraus gezielt Feuerwerk gezündet und auf vorbeifahrende Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei geworfen bzw. diese damit beschossen haben. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtungen.

Mit Fotos fahndet die Polizei Berlin nach Tatverdächtigen aus der Silvesternacht 2022 / 2023 in Berlin.

Foto: Polizei Berlin

Die Polizei Berlin fahndet nach diesem Tatverdächtigen aus der Silvesternacht.

Foto: Polizei Berlin

Weitere Bilder von Tatverdächtigen finden sich hier

Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen an die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstr. 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer 030 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.