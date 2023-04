Berlin: Mann verletzt 33-Jährige in BVG-Bus schwer - vor den Augen ihrer Kinder

Mann verletzt 33-Jährige in Berliner Bus

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Frau in einem Bus in Mitte angegriffen und schwer verletzt. Der Mann habe am Dienstagabend auf Höhe Nauener Platz die 33-Jährige aus bislang unbekannten Gründen angegriffen und sei danach zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Den Angaben zufolge war die Frau in Begleitung ihrer zwei minderjährigen Kinder. Wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei machte bislang keine Angaben, wie die Frau angegriffen wurde. Weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Vormittags folgen.

Unfall in Pankow: Kind verletzt

Im Pankower Ortsteil Französisch Buchholz ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Kind auf einem Fahrrad gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 23-Jähriger gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto in der Straße Am Kirschgarten unterwegs. Als der Autofahrer in die Einmündung zur Schönhauser Straße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Neunjährigen. Der Junge erlitt eine Kopfverletzung und wurde nach einer Erstversorgung am Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall in Weißensee: 16-jähriger Fußgänger von Tram erfasst und schwer verletzt

Ein 16-jähriger Fußgänger ist in Weißensee von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Jugendliche am Dienstagabend in der Hansastraße von einer an eine Haltestelle heranfahrenden Tram erfasst. Den Angaben zufolge geschah der Unfall, als der 16-Jährige gerade die Straße überqueren wollte. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Tramverkehr war laut Polizei nach dem Unfall für rund drei Stunden in beide Richtungen unterbrochen.

Polizisten nehmen mutmaßliche Autodiebe in Schmöckwitz fest

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch vier mutmaßliche Autodiebe im Berliner Ortsteil Schmöckwitz festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein 65-Jähriger gegen 0.20 Uhr zwei Männer dabei, wie sie nach mehreren erfolglosen Versuchen einen Transporter in der Rohrwallallee starteten, in ein anfahrendes Auto einstiegen und in Richtung Adlergestell flüchteten. Auf dem Weg zum Einsatzort kam den alarmierten Polizeikräften das Fluchtfahrzeug mit vier Insassen entgegen. Der Wagen und das darin gefundene Werkzeug wurden sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 25 Jahren sowie ein 38-Jähriger und ein 50-Jähriger wurden festgenommen und dem zuständigen Fachkommissariat übergeben.

Feuer in Prenzlauer Berg: Polizei verdächtigt Betrunkenen

Bei einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg sind am Dienstag sechs Personen verletzt worden. Einige Wohnungen sind nach dem Feuer unbewohnbar. Die Berliner Polizei verdächtigt einen 37-Jährigen, den Brand fahrlässig verursacht zu haben. Alle Details zu dem Brand in Prenzlauer Berg lesen Sie hier.

( dpa/BM )