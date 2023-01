Unfall in Berlin: Heftiger Kreuzungscrash am Platz der Luftbrücke

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 2. Januar 2023.

Bei dem Unfall am Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof wurden laut ersten Informationen fünf Personen verletzt.

Heftiger Kreuzungscrash am Platz der Luftbrücke

Am Platz der Luftbrücke in Tempelhof ist es am Neujahrsabend zu einem heftigen Unfall gekommen. Nach ersten Informationen wurden am Mehringdamm Ecke Dudenstraße mindestens fünf Personen in den beteiligten Fahrzeugen verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Beamte des zuständigen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache. Der Kreuzungsbereich war rund 60 Minuten teilweise gesperrt.

Großbrand in Potsdam: Immer wieder Explosionen

Bei dem Feuer in einer Lagerhalle in Potsdam-Babelsberg kam es immer wieder zu Explosionen.

In Babelsberg-Süd ist am Montagabend eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Durch das Feuer kam es immer wieder zu Explosionen. 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Alle Informationen zum Großbrand in Potsdam lesen Sie hier.

Berliner Polizei stellt Ferrari in Prenzlauer Berg sicher

Der Ferrari wurde sichergestellt, nachdem Beamten der laute Sportwagen auf der Danziger Straße in Prenzlauer Berg aufgefallen war.

Am späten Neujahrsabend kontrollierten Beamte eines Videowagens der Berliner Polizei einen Ferrari 458, der viel zu laut über die Danziger Straße in Prenzlauer Berg gefahren sein soll. An der Margarete-Sommer-Straße stoppten die Beamten den Sportwagen. Die Polizisten ließen das knapp 200.000 Euro teure Fahrzeug für die Erstellung eines technischen Gutachtens sicherstellen. Ein Gutachter muss nun prüfen, warum das 570 PS starke Fahrzeug so laut ist und ob es sich um eine Manipulation oder zugelassene Serienausstattung handelt. Sollte alles in Ordnung sein bekommt, der Halter seinen Ferrari wieder und das Land Berlin trägt die Kosten, sollte es sich um eine technische Manipulation handeln, wird es teuer für den Fahrer.

86-Jähriger fährt gegen Haus und stirbt in der Uckermark

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 198 in der Uckermark ist ein 86-jähriger Autofahrer am Neujahrstag ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher in Prenzlau am Sonntag sagte, war der Mann mit dem Auto gegen Mittag gegen ein Chausseehaus gefahren. Warum der Senior auf freier Strecke plötzlich mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen das ehemalige Straßenwärterhaus bei Dedelow fuhr, sei unklar. Der Wagen geriet in Brand. Die Leiche des Fahrers aus Prenzlau konnte erst nach dem Löschen geborgen werden. Unklar sei auch noch die Todesursache. Die B198 führt vom mecklenburgischen Woldegk nach Prenzlau.